На настоятеля храма в России возбудили 16 уголовных дел о растлении мальчиков

На священнослужителя в глубинке России завели 16 уголовных дел по поводу растления несовершеннолетних. Кроме того, представители следствия заявляют, что соучастником преступника был и его звонарь церкви, где священнослужитель был настоятелем.

Известно, что двух представителей церкви задержали год назад при попытке бегства в Китай. В течение этого года длилось следствие. На данный момент возбуждено двадцать уголовных процессов на двоих растлителей.

Пострадавшие стороны — четырнадцать послушников — подростков мужского пола в возрасте от 12 до 16 лет. Известно, что первые растления-изнасилования состоялись 13 лет назад.

Ранее "Комментарии" писали о том, что журналисты сделали подборку самых выдающихся перлов и поступков от партии монобольшинства Верховной рады этого созыва "Слуга Народа". "Воспоминания" подобраны буквально помесячно. Так, по словам авторов видео, год начался с сексуального скандала, в котором засветился Богдан Яременко. Тогда же народный избранник Евгений Брагар предложил пенсионерам продавать своих домашних любимцев для того, чтобы погасить "коммуналку". В феврале "Слуги" устроили драку, не поделив землю.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Тина Кароль полностью обнажилась в эротической фотосессии, которую опубликовала в Инстаграм. Народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме видеозапись, состоящую из двух снимков в стиле ню. На одном из них, в черно-белой гамме, Тина изображена обнаженной и прикрывающей голую грудь рукой, на втором – певица также без одежды сидит, скрестив перед собой ноги.





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