НА ОДКБ надежды больше нет: кого Путин пытается объединить, чтобы противостоять НАТО

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин пытается создать альтернативную коалицию дружественных государств и установить "евразийскую архитектуру безопасности", которая бы выполняла роль альтернативы Западу и подрывала НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Американские аналитики напоминают, что 21 июня Владимир Путин подтвердил свое намерение создать "равную и неделимую безопасность в Евразии". Он заявил, что Москва готова обсуждать вопросы евразийской безопасности с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Содружеством независимых государств (СНГ), Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и БРИКС — организации, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка.
Кроме того, диктатор заявил, что Россия готова вести дискуссии с европейскими странами и странами НАТО, "когда они будут готовы".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 21 июня в Алматы (Казахстан) также подчеркнул усилия России по формированию евразийской архитектуры безопасности на замену евроатлантической системе безопасности. Он отметил необходимость совместных усилий для создания новой евразийской архитектуры безопасности и координации с другими неопределенными многосторонними организациями на евразийском континенте.
Аналитики ISW предполагают, что Лавров, вероятно, имел в виду усилия РФ по расширению сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Путин заявлял о своей заинтересованности в развитии отношений с этой организацией во время визита во Вьетнам 20 июня.
В Институте изучения войны напомнили, что впервые Путин заложил информационную основу для этой евразийской структуры безопасности во время своего визита в Китай в мае 2024 года, а затем предложил ее в речи 14 июня, в которой он заявил, что "евроатлантическая система безопасности" разрушается и что западные "схемы обеспечения безопасности и процветания в Европе не работают".
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