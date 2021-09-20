На Пермский государственный университет напал стрелок: все, что известно о стрельбе

В Пермском государственном университете стрелок открыл огонь по учащимся, сообщает Telegram канал Mash.

Студенты пригают из окон, фото РБК

Студенты начали выпрыгивать через окна. По словам пресс-службы университета, пострадали десять человек. Четверо были убыты. Администрация призвала всех закрыться в своих кабинетах. Личность стрелка полиция начала устанавливать. Но позже некий Тимур Бекмансуров в своих соцсетях опубликовал подробный план нападения на ВУЗ.

"Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чём я мечтал", — сообщает Тимур.

Он в подробностях рассказал, как посещал психиатра, покупал оружие и готовил нападение. Сперва он хотел напасть на свою бывшую школу. Но потом сообщил, что для него это слишком неприятное место для проведения своих последних 10 минут своей жизни. Тимуру всего 18 лет.

Стрелка задержали. Во время задержания он получил ранения и впоследствии погиб. Количество пострадавших увеличивается. К университету едут 13 бригад скорой помощи и еще 10 работают на месте.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, что в Крыму недовольны поведением приезжих россиян. Жители оккупированного Крыма откровенно не рады приезжим туристам из России. Об этом в личном блоге рассказывают россияне на Яндекс. Крымчанам не нравится любимая фраза пропагандистов из России, якобы "Крым-наш". Также в отзывах пишут, что русских не любят за то, что они много мусорят и это им никак не мешает.

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