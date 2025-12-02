На публику выпустили "запасного" Путина: политолог показал на видео двойника диктатора

Политический эксперт Алексей Голобуцкий прокомментировал странное состояние диктатора РФ Владимира Путина, выступавшего на мероприятии "Россия зовет" в то время, пока спецпосланник президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер "прогуливались" по Москве.

Владимир Путин на мероприятии «Россия зовет». Фото: из открытых источников

"Все удивлялись, почему Виткоффа в Москве снова отправили жрать очередной чебурек вместе с Кушнером, а тогда Дмитриев выгуливал их в толпе под Кадышеву — а в это время Путин выступал на странном мероприятии "Россия зовёт!", — написал политолог в Facebook.

Эксперт считает, что ответ может дать опубликованное видео выступление Путина. На кадрах видно, что российский президент "вдруг гаркавит". Голобуцкий также обратил внимание, что у Путина пво время выступления будто парализована левая сторона верхней губы.

"Вообще перекошенное лицо и какие-то мокрые губы – так, будто не чувствует их, поэтому слюну сложно удерживать во рту. То есть возможна версия, что "не гаркавый и без паралича" Путин никак не мог набраться смелости перед важным разговором с Виткоффом и зятем Трампа. Поэтому их выгуливали Москвой, на публику запустили запасного сцаря, а другой в каком-нибудь уголке Кремля в это время собирался с силами для встречи", — предположил Голобуцкий.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, российский диктатор Владимир Путин своими эмоциональными угрозами 2 декабря четко продемонстрировал , что его позиции начали ослабевать. А своими заявлениями Путин хотел "взять на понт" страны Запада.

Чалый подчеркнул, что главарь Кремля четко объявил, "конечно, в своем гебельсковском стиле", готовность и намерение атаковать страны Европы.