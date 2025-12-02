logo_ukra

Головна Новини Світ Росія На публіку випустили «запасного» Путіна: політолог показав на відео двійника диктатора
commentss НОВИНИ Всі новини

На публіку випустили «запасного» Путіна: політолог показав на відео двійника диктатора

Український політичний експерт Олексій Голобуцький звернув увагу на дивну поведінку російського диктатора Володимира Путіна на заході «Росія кличе»

2 грудня 2025, 23:58
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Політичний експерт Олексій Голобуцький прокоментував дивний стан диктатора РФ Володимира Путіна, який виступав на заході "Росія кличе" у той час, поки спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер "прогулювались" по Москві.    

На публіку випустили «запасного» Путіна: політолог показав на відео двійника диктатора

Володимир Путін на заході «Росія кличе». Фото: з відкритих джерел

"Всі дивувались, чому Віткоффа в Москві знов відправили жерти котрий чебурек разом з Кушнером, а тоді Дмітрієв вигулював їх в натовпі під Кадишеву — а в цей час Путін виступав на дивному заході "Россия зовёт!", — написав політолог у Facebook. 

Експерт вважає, що відповідь може дати опубліковане відео виступу Путіна. На кадрах видно, що російський президент "раптом гаркавить". Голобуцький також звернув увагу, що в Путіна під час виступу ніби паралізована ліва сторона верхньої губи. 

"Взагалі перекошене обличчя і якісь мокрі губи — так, ніби не відчуває їх, тому слину складно втримувати в роті. Тобто, можлива версія, що "не гаркавий і без паралічу" Путін ніяк не міг набратись сміливості перед важливою розмовою з Віткоффом і зятем Трампа. Тому їх вигулювали Москвою, на публіку запустили запасного сцаря, а інший в якомусь закутку Кремля в цей час збирався з силами для зустрічі", — припустив Голобуцький.

Як повідомляв портал "Коментарі", на думку колишнього посла України в США Валерія Чалого, російський диктатор Володимир Путін своїми емоційними погрозами 2 грудня чітко продемонстрував що його позиції почали послаблюватися. А своїми заявами Путін хотів "взяти на понт" країни Заходу. 

Чалий наголосив, що ватажок Кремля чітко оголосив, "звісно, в своєму гебельсківському стилі", готовність і намір атакувати країни Європи. 



Джерело: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij
