На российском предприятии по утилизации боеприпасов произошел взрыв: сколько людей пострадало

28 января в Свердловской области произошла трагедия. На предприятии погиб работник, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает российский сайт Фонтанка со ссылкой на источники.

Шестерых потерпевших от взрыва снаряда госпитализировали, фото из открытых источников

Сообщается, что взрыв прогремел в городе Реже, что в Свердловской области. Один человек погиб, один работник попал в реанимацию, еще пятеро получили ожоги и травмы.

Предприятие по утилизации старых боеприпасов расположено на территории бывшего химзавода по улице Калинина. Известно, что на спецтранспорте снаряд туда привезли работники предприятия, однако когда его выгружали, боеприпас времен Второй мировой войны сдетонировал. Опасную находку обнаружили на территории города и передали для обезвреживания.



От взрыва были повреждены стены здания, где размещается предприятие, там частично обрушилось перекрытие и повреждены стены. В полиции пока не комментировали трагедию.



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