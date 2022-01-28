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На российском предприятии по утилизации боеприпасов произошел взрыв: сколько людей пострадало

В России погиб работник предприятия по утилизации боеприпасов

сегодня, 15:05
Автор:

Козлова Альбіна
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28 января в Свердловской области произошла трагедия. На предприятии погиб работник, еще шестеро получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает российский сайт Фонтанка со ссылкой на источники.

На российском предприятии по утилизации боеприпасов произошел взрыв: сколько людей пострадало

Шестерых потерпевших от взрыва снаряда госпитализировали, фото из открытых источников

Сообщается, что взрыв прогремел в городе Реже, что в Свердловской области. Один человек погиб, один работник попал в реанимацию, еще пятеро получили ожоги и травмы.

Предприятие по утилизации старых боеприпасов расположено на территории бывшего химзавода по улице Калинина. Известно, что на спецтранспорте снаряд туда привезли работники предприятия, однако когда его выгружали, боеприпас времен Второй мировой войны сдетонировал. Опасную находку обнаружили на территории города и передали для обезвреживания.

От взрыва были повреждены стены здания, где размещается предприятие, там частично обрушилось перекрытие и повреждены стены. В полиции пока не комментировали трагедию.

Как сообщал портал "Комментарии", в России скончались двое пациентов после обследования в клинике. По последним данным, после гастроскопии умерли уже три пациента диагностического центра в Петербурге. Следователи пообщались с главврачом медицинского учреждения. По факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета в Санкт-Петербурге.

Также мы писали, что в Россию привезли на продажу колбасные изделия, изготовленные на оккупированных украинских территориях. Известно, что из самопровозглашенной так называемой "Донецкой народной республики" в Россию экспортировали первую партию колбасы, которую изготовило ООО "Енакиевский мясокомбинат".


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Источник: https://www.fontanka.ru/2022/01/28/70408019/
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