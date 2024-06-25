На российском телевидении нецензурно обозвали страну-соратницу РФ: что произошло

Во время эфира на российском телевидении в передаче пропагандиста Владимира Соловьева, один из участников программы Сергей Мардан резко высказался о Сербии из-за ее военной помощи Украине. Поводом для возмущения стала публикация в Financial Times, в которой говорилось, что Сербия наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые в конечном счете используются для обороны Украины.

Российские пропагандисты нецензурно обругали Сербию (фото из открытых источников)

Сергей Мардан, один из пропагандистов, во время эфира назвал Сербию "последней оконченной шл**дрой". Он выразил сомнения, может ли Сербия после этой новости оставаться "братской страной" для России. Мардан добавил.

"Вот Сербия после этой новости для вас по-прежнему есть там, братской страной?... Черт бы их всех забрал этих братьев… То, что Сербия повела себя как последняя оконченная шлепра, мне кажется, здесь даже спорить не о что",- заявил он.

После этого Мардан извинился перед сербами в своем Telegram-канале, сделав попытку обвинить во всем "общих врагов". Он написал: "Простите меня братья-сербы, за то, что повелся на провокацию наших общих врагов".

Издание Financial Times сообщило, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вучич и Орбан получили угрозы убийства после нападения на Роберта Фицо. Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получили угрозы после нападения на словацкого премьера Роберта Фицо, которого несколько раз стреляли на улице во время политического мероприятия. Сербские власти отреагировали и осудили угрозы президенту Вучичу.