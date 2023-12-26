На саммите в Санкт-Петербурге Пашинян сделал замечания Путину и Лукашенко

В городе Санкт-Петербург 25 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В ходе встречи его членов премьер Армении Никол Пашинян высказал замечание относительно позиции о разграничении его страной экономических и политических вопросов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (фото из открытых источников)

Об этом информирует Azatutyun .

Глава армянского правительства сказал, что "ЕАЭС — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической, а тем более геополитической повестки дня".

"Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в этом контексте, стремясь пресечь всевозможные попытки политизации евразийской интеграции", – подчеркнул Никол Пашинян.

По его словам, ЕАЭС и заложенные здесь экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями.

"ЕАЭС и его экономические принципы не должны ассоциироваться с политическими амбициями. Фундаментальные свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться по политическим соображениям, это однозначно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения", — сказал глава армянского правительства.

При этом, противоречая Николу Пашиняну, диктаторы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко постоянно агитируют за политизацию существующих объединений на постсоветском пространстве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, готова ли Армения выйти из ОДКБ . Ереван пока еще не принял окончательного решения о том, выходить ли из Организации Договора о коллективной безопасности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорит, что его страна пока думает над этим. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках правительственного часа в парламенте.