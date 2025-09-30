На войну денег нет: что закладывает в бюджет Кремль на 2026 год

В 2026 году путинский режим намерен уменьшить расходы на оборону и социальные выплаты военным, зато резко повысит финансирование государственной пропаганды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики изучили проект российского федерального бюджета на 2026-2028 годы, поданный правительством в Госдуму 29 сентября.

Согласно проекту бюджета, в 2026 году Россия планирует направить на сектор обороны около 17 триллионов рублей (183 млрд долларов). Хотя общая доля расходов в бюджете несколько уменьшится (с 41% в 2025 году до 38% в 2026), анализ отдельных статей раскрывает истинные приоритеты Кремля.

На "национальную оборону" в 2026 году заложено 12,9 трлн рублей (155 млрд долларов) против 13,5 трлн в 2025-е.

Финансирование внутренних силовых структур (полиция, спецслужбы) наоборот, вырастет до 3,9 триллиона рублей (47 млрд долларов) по сравнению с 3,5 триллиона (47 млрд долларов) по сравнению с 3,5 триллиона (42 млрд) в 2025-му.

На фоне продолжения войны и мобилизационных мероприятий, проект бюджета предусматривает существенное урезание социальных гарантий для военнослужащих и их семей. Компенсационные выплаты погибшим, раненым и их семьям уменьшатся с 78 миллиардов рублей в 2025-м до 58 млрд рублей (698 млн долларов). Финансирование фонда "Защитников отечества", опекающего ветеранов, сократится более чем вдвое – с 34,7 млрд рублей до 13,9 млрд рублей (167 млн долларов).

Таким образом, в 2026 году Россия планирует сократить "военные" расходы на примерно 200 миллиардов рублей (2,4 миллиарда долларов) по сравнению с 2025 годом.

Несмотря на это, Кремль в разы увеличит финансирование государственной телевизионной пропаганды. В 2026 году правительство РФ планирует потратить на государственные телеканалы 106,4 млрд рублей (1,28 млрд долларов), что в полтора раза больше, чем в 2025 году (69,1 млрд).

