На війну грошей немає: що закладає до бюджету Кремль на 2026 рік

2026 року путінський режим має намір зменшити витрати на оборону та соціальні виплати військовим, натомість різко підвищить фінансування державної пропаганди. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики вивчили проект російського федерального бюджету на 2026-2028 роки, поданий урядом до Держдуми 29 вересня.

Згідно з проектом бюджету, 2026 року Росія планує направити на сектор оборони близько 17 трильйонів рублів (183 млрд доларів). Хоча загальна частка видатків у бюджеті дещо зменшиться (з 41% у 2025 році до 38% у 2026), аналіз окремих статей розкриває справжні пріоритети Кремля.

На "національну оборону" у 2026 році закладено 12,9 трлн рублів (155 млрд доларів) проти 13,5 трлн у 2025-ті.

Фінансування внутрішніх силових структур (поліція, спецслужби) навпаки, зросте до 3,9 трильйона рублів (47 млрд доларів) порівняно з 3,5 трильйони (47 млрд доларів) порівняно з 3,5 трильйони (42 млрд) у 2025-му.

На тлі продовження війни та мобілізаційних заходів проект бюджету передбачає суттєве урізання соціальних гарантій для військовослужбовців та їхніх сімей. Компенсаційні виплати загиблим, пораненим та їхнім сім'ям зменшаться з 78 мільярдів рублів у 2025-му до 58 млрд рублів (698 млн доларів). Фінансування фонду "Захисників Вітчизни", що опікується ветеранами, скоротиться більш ніж удвічі — з 34,7 млрд рублів до 13,9 млрд рублів (167 млн доларів).

Таким чином, 2026 року Росія планує скоротити "військові" витрати на приблизно 200 мільярдів рублів (2,4 мільярда доларів) порівняно з 2025 роком.

Попри це Кремль у рази збільшить фінансування державної телевізійної пропаганди. У 2026 році уряд РФ планує витратити на державні телеканали 106,4 млрд рублів (1,28 млрд доларів), що у півтора рази більше, ніж у 2025 році (69,1 млрд).

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США шокували цифрами: чого варті РФ штурми біля Добропілля та Новопавлівки.



