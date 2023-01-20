На войну в Украине РФ готовит мусульманских священников (ВИДЕО)

Из Чечни планируют отправить мусульманских священников-спецназовцев. Об этом глава российско-чеченского "Тик-ток войска" написал в соцсетях и даже выставил видео, пишут "Комментарии".



Кадыров начал обучение мусульманских священников

Обратился он к муфтию Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев и сообщил, что первая группа богословов из Духовного управления мусульман ЧР прошла успешную подготовку в Российском университете спецподразделений. Он же отметил, что богословы готовы при первой же необходимости отправиться в зону проведения "специальной военной операции" в Украине, чтобы "внести свой посильный вклад в победу нашего государства над слугами сатаны".

" Я желаю им удачи и выражаю искренние слова благодарности за их высокий патриотизм и активную гражданскую позицию, – написал Кадыров. - Всего у спецназовцев планируют пройти военную обучение более 300 кадиев и имамов мечетей Чечни".

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мусульманских священников научили пользоваться оружием именно для того, чтобы воевать в Украине. Как говорит прихвостень Путина, инструкторы "высоко оценили результаты представителей духовенства". Лучшие инструкторы научили мусульманских священнослужителей безопасному обращению с оружием, базовым навыкам тактико-огневой подготовки и оказанию доврачебной медицинской помощи. Занятия проходили 7 дней.

Как писали "Комментарии", скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров снова отличился угрозами превратить мир в ядерный пепел, если Россию проиграет войну в Украине. По его словам, "Россия не может проиграть", иначе начнется ядерная война и "мы все умрем". Свои откровения Кадыров озвучил во время общения с чеченскими журналистами.



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