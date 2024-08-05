На Западе дали прямой ответ, почему у РФ не заканчиваются ракеты для ударов по Украине

Российская оборонная промышленность продолжает производить ракеты с использованием комплектующих из стран Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) и организации Frontelligence Insight.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Группа "Украинское киберсопротивление" раздобыла документы с военной базы в Шайковке Калужской области и обнаружила, что в крылатых ракетах Х-32 навигационные модули SN-99, которые содержат преимущественно западные компоненты.

Организация Frontelligence Insight установила, что во время ударов по Украине, российские войска использовали произведенные в марте 2023 года навигационные модули SN-99. Также установлено, что российский производитель крылатых ракет КБ "Радуга", ответственный за доукомплектацию ракет Х-32 модернизированными модулями SN-99.

В организации не смогли объяснить, каким образом российские оборонные компании получают западные компоненты для навигационных модулей этого типа.

Также отмечается, что в сентябре 2022 года британская организация Conflict Armament Research обнародовала расследование, в котором обнаружила западные компоненты в навигационных системах крылатых ракет Х-101 и Х-59.

Читайте также на портале "Комментарии" — в 2024 году перевозки через Китай и Гонконг полупроводников и других запрещенных товаров для поддержки военных усилий России сократились на пятую часть. Однако Гонконг остается глобальной горячей точкой для уклонения от санкций. Об этом пишет "Reuters", со ссылкой на данные Министерства торговли США.

В материале говорится, что транзитные перевозки через Гонконг товаров высокого приоритета (Common High Priority Items, CHPL) упали на 28% в период с января по май. В частности, речь идет о передовых компонентах, микроэлектронике, которые, по мнению США и ЕС, могут быть использованы для войны России в Украине. В то же время транзитные перевозки этих товаров через материковый Китай, за исключением Гонконга, упали на 19%.



