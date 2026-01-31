На Западе назвали настоящую причину, которая подтолкнула Россию к прямым переговорам с Украиной

Нефтяные доходы России, остающиеся ключевым источником финансирования войны против Украины, резко сокращаются. Это уже привело к росту бюджетного дефицита, повышению налогов и увеличению государственного долга. На фоне ухудшения финансовой ситуации Москва впервые за несколько месяцев согласилась на прямые мирные переговоры с Украиной, пишет The New York Times.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что по российской нефтяной отрасли одновременно ударили два фактора. Во-первых, с апреля снизились мировые цены на нефть после решения ОПЕК постепенно наращивать добычу. Во-вторых, усилилось давление западных санкций. В результате, по данным Министерства финансов РФ, доходы от нефти и газа в прошлом году упали почти на четверть.

Финансовые потери вынудили Кремль пойти на повышение налогов. Как подчеркивает газета, бремя войны, расходы на которую превышают 170 млрд долларов в год, все больше перекладывается на российских граждан. Дополнительный удар нанесли санкции, введенные в октябре президентом США Дональдом Трампом против "Роснефти" и "Лукойла": возможности компаний продавать сырую нефть существенно сократились. Параллельно усилился контроль за "теневым флотом", который Россия использует для обхода ограничений.

Эксперт Центра Карнеги Сергей Вакуленко отмечает, что на фоне глобального избытка предложения покупатели получили больше альтернатив российской нефти. Это позволяет им либо отказываться от закупок, либо требовать глубоких скидок. По данным Минэкономики РФ, средняя цена нефти в декабре снизилась до 39 долларов за баррель против более чем 57 долларов в августе.

Ситуацию для Москвы усугубляют удары украинских дронов по танкерам и нефтеперерабатывающим заводам. Это уже привело к топливным кризисам в ряде регионов и временному запрету на экспорт нефтепродуктов. Как отмечает The New York Times, в отличие от прошлых кризисов, у Кремля почти не осталось маневра: военные расходы, составляющие около 30% бюджета, делают сокращение трат крайне болезненным.

