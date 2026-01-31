На Заході назвали справжню причину, яка спонукала Росію до прямих переговорів з Україною

Нафтові доходи Росії, які залишаються ключовим джерелом фінансування війни проти України, різко скорочуються. Це вже призвело до зростання бюджетного дефіциту, підвищення податків та збільшення державного боргу. На тлі погіршення фінансової ситуації Москва уперше за кілька місяців погодилася на прямі мирні переговори з Україною, пише The New York Times.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що по російській нафтовій галузі одночасно вдарили два чинники. По-перше, із квітня знизилися світові ціни на нафту після рішення ОПЕК поступово нарощувати видобуток. По-друге, посилився тиск західних санкцій. В результаті, за даними Міністерства фінансів РФ, доходи від нафти та газу минулого року впали майже на чверть.

Фінансові втрати змусили Кремль на підвищення податків. Як наголошує газета, тягар війни, витрати на яку перевищують 170 млрд доларів на рік, все більше перекладається на російських громадян. Додатковий удар завдали санкції, введені у жовтні президентом США Дональдом Трампом проти "Роснефти" та "Лукойлу": можливості компаній продавати сиру нафту суттєво скоротилися. Паралельно посилився контроль за "тіньовим флотом", який Росія використовує для обходу обмежень.

Експерт Центру Карнегі Сергій Вакуленко зазначає, що на тлі глобального надлишку пропозиції покупці отримали більше альтернатив російської нафти. Це дозволяє їм відмовлятися від закупівель, або вимагати глибоких знижок. За даними Мінекономіки РФ, середня ціна нафти у грудні знизилася до 39 доларів за барель проти більш ніж 57 доларів у серпні.

Ситуацію для Москви посилюють удари українських дронів по танкерах та нафтопереробних заводах. Це вже призвело до паливних криз у низці регіонів та тимчасової заборони на експорт нафтопродуктів. Як зазначає The New York Times, на відміну від минулих криз, у Кремля майже не залишилося маневру: військові витрати, що становлять близько 30% бюджету, роблять скорочення витрат вкрай болючим.

