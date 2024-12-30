На Западе назвали пять компаний, от которых полностью зависят российские заводы взрывчатки

Более 75% ключевых химикатов российские заводы, производящие взрывчатку и порох, получают всего от пяти крупных компаний. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в расследовании "Reuters".

Российские заводы взрывчатки. Фото из открытых источников

В материале говорится, что их поставки помогают поддерживать российское военное производство во время войны против Украины, в то время как сами компании избегают серьезных санкций. Речь идет об ЕвроХиме, Уралхиме, УГМК, Лукойле и Евразе, которые связаны с известными российскими миллиардерами, такими как, например, Роман Абрамович, Вагит Алекперов или Дмитрий Мазепин.

Хотя сами миллиардеры находятся под санкциями, их предприятия в большинстве своем избежали серьезных ограничений, потому что производят гражданскую продукцию, такую как удобрения. Санкции стран Запада обычно не касаются товаров, критически важных для сельского хозяйства.

К примеру, завод имени Свердлова в Дзержинске, единственный крупный производитель октогена и гексогена в России, получает химикаты от азотных компаний ЕвроХима. Объемов азотной кислоты, проданных ими в течение последних двух лет, достаточно, чтобы произвести гексоген для 500 000 артиллерийских снарядов большого калибра.

При этом ЕвроХим отрицает военные поставки и утверждает, что не является частью военно-промышленного комплекса России.

Компания Уралхим поставляет химикаты как на завод имени Свердлова, так и на пороховые заводы в Тамбове, Казани и Перми.

Одно из предприятий холдинга УГМК поставляет на российские пороховые заводы сульфатную кислоту, а Лукойл – толуол, используемый для получения взрывчатого вещества тринитротолуол.

Евраз, где есть доля у Абрамовича, поставляет толуол на Бийский олеумный завод.

Reuters проанализировал сотни тысяч данных о железнодорожных перевозках в 2022-2024 годах, чтобы отследить поставки химикатов для производства взрывчатки на российские заводы. Данные были получены из коммерческих источников посредством сторонней организации и дополнительно проверены на достоверность.

Агентство со ссылкой на военный источник в Украине указывает, что в 2024 году Россия произвела около 2,4 млн артиллерийских снарядов и импортировала еще 3 млн снарядов из Северной Кореи.

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