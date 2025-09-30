На Западе объяснили, почему Путин объявил рекордный осенний призыв

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о самом большом за девять лет осеннем призыве в армию РФ. С 1 октября по 31 декабря 2025 года на срочную службу планируют отправить 135 тысяч россиян. Формально Кремль обещает не отправлять срочников на войну против Украины, однако американский Институт изучения войны сомневается, что эти гарантии выдержат проверку временем.

Путин объявил рекордный осенний призыв в РФ. Фото из открытых источников

Институт изучения войны напоминает, что ранее осенью количество призывников в РФ традиционно было меньше, чем весной. К примеру, осенью 2022 года набрали 120 тыс. человек, в 2023-м — 130 тыс., а в 2024-м — 133 тыс. Теперь же Кремль делает ставку на рекордный набор в 135 тыс. призывников. Как указывает ISW, это часть развернувшейся стратегии после полномасштабного вторжения в Украину, когда мобилизационные кампании начали набирать масштабы.

Представитель Генштаба РФ Владимир Цимлянский заявил, что новобранцы будут проходить службу исключительно на территории России, в том числе в приграничных Брянской, Белгородской и Курской областях. По его словам, они не будут участвовать в войне против Украины и не будут служить на оккупированных территориях. Часть пройдет специализированную подготовку в учебных центрах.

Формально российское законодательство запрещает отправлять срочников на фронт. Но практика доказывает обратное, ведь призывников не раз заставляли подписывать контракты с Министерством обороны РФ, после чего их отправляли на войну. Также они могут стать частью так называемого стратегического резерва, который Москва активно формирует с лета 2025 года.

"Российские чиновники продолжают обманывать и заставлять призывников подписывать военные контракты с Министерством обороны России, чтобы увеличить количество военнослужащих, развернутых для участия в боевых действиях в Украине или активного стратегического резерва", — говорится в отчете ISW.

Особенное возмущение среди россиян ранее вызвали случаи, когда пограничники-срочники оказались в боевых столкновениях после украинского вторжения на территорию Курской области. Как указывает Институт изучения войны, это подрывает доверие российского общества к официальным обещаниям Путина.

Призывники после 12 месяцев службы автоматически переходят в резерв. Это значит, что Кремль получит дополнительный мобилизационный ресурс для будущих кампаний. ISW считает, что власти РФ постепенно снимают бюрократические барьеры, чтобы быстрее привлекать резервистов. Таким образом, рекордный осенний призыв является лишь этапом в долгосрочной стратегии Кремля, направленной на пополнение армии без объявления полной мобилизации.

