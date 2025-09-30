На Заході пояснили, чому Путін оголосив рекордний осінній призов

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про найбільший за дев’ять років осінній призов до армії РФ. З 1 жовтня по 31 грудня 2025 року на строкову службу планують відправити 135 тисяч росіян. Формально Кремль обіцяє не відправляти строковиків на війну проти України, однак американський Інститут вивчення війни сумнівається, що ці гарантії витримають перевірку часом.

Путін оголосив рекордний осінній призов в РФ. Фото з відкритих джерел

Інститут вивчення війни нагадує, що раніше восени кількість призовників в РФ традиційно була меншою, ніж навесні. Наприклад, восени 2022 року набрали 120 тис. осіб, у 2023-му — 130 тис., а в 2024-му — 133 тис. Тепер же Кремль робить ставку на рекордний набір у 135 тис. призовників. Як вказує ISW, це частина стратегії, яка розгорнулася після повномасштабного вторгнення в Україну, коли мобілізаційні кампанії почали набирати масштабів.

Представник Генштабу РФ Володимир Цимлянський заявив, що новобранці проходитимуть службу виключно на території Росії, зокрема у прикордонних Брянській, Бєлгородській та Курській областях. За його словами, вони не братимуть участі у війні проти України і не служитимуть на окупованих територіях. Частина з них пройде спеціалізовану підготовку у навчальних центрах.

Формально російське законодавство забороняє відправляти строковиків на фронт. Але практика доводить протилежне, адже призовників неодноразово примушували підписувати контракти з Міністерством оборони РФ, після чого їх відправляли на війну. Також вони можуть стати частиною так званого "стратегічного резерву", який Москва активно формує з літа 2025 року.

"Російські чиновники продовжують обманювати та примушувати призовників підписувати військові контракти з Міністерством оборони Росії, щоб збільшити кількість військовослужбовців, розгорнутих для участі в бойових діях в Україні або до активного стратегічного резерву", — йдеться у звіті ISW.

Особливе обурення серед росіян раніше викликали випадки, коли прикордонники-строковики опинилися у бойових зіткненнях після українського вторгнення на територію Курської області. Як вказує Інститут вивчення війни, це підриває довіру російського суспільства до офіційних обіцянок Путіна.

Призовники після 12 місяців служби автоматично переходять у резерв. Це означає, що Кремль отримає додатковий мобілізаційний ресурс для майбутніх кампаній. ISW вважає, що влада РФ поступово знімає бюрократичні бар’єри, щоб швидше залучати резервістів. Таким чином, рекордний осінній призов є лише етапом у довгостроковій стратегії Кремля, спрямованій на поповнення армії без оголошення повної мобілізації.

