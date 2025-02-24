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На Западе рассказали, как Путин использует "переговоры о прекращении войны в Украине.

Кремль видит выгоду в затягивании переговорного процесса по Украине. Россия намерена использовать свои достижения на фронте.

24 февраля 2025, 11:25
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Клименко Елена

Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине противоречат переговорной стратегии России и целям диктатора Владимира Путина в этом конфликте. После встречи представителей США и РФ в Эр-Рияде Кремль активно готовится к продолжительным переговорам. Об этом пишет The Wall Street Journal.

На Западе рассказали, как Путин использует "переговоры о прекращении войны в Украине.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

На прошлой неделе Путин снизил ожидания скорого завершения переговоров, заявив, что этот процесс "займет некоторое время", и уклонился от прямого ответа на вопрос о сроках.

"Для России сами переговоры с США являются победой, поскольку они помогают прекратить изоляцию, наложенную на Москву администрацией Байдена, которая отказалась от взаимодействия с Кремлем после вторжения в Украину в 2022 году. Кремль отметил, что не заинтересован лишь в прекращении огня, поскольку считает, что Украина может использовать паузу". причины конфликта, среди которых — стремление Украины вступить в НАТО и наличие антироссийского правительства в Киеве", — говорится в материале.

Кремль видит выгоду в затягивании переговорного процесса по Украине. Россия намерена использовать свои достижения на фронте, чтобы диктовать выгодные условия за переговорным столом.

Несмотря на желание Трампа быстро завершить войну, даже с учетом его склоняющихся в пользу России недавних заявлений, достичь любого соглашения в переговорах будет очень сложно. Это связано с тем, что реальные цели Путина выходят за пределы территорий, захваченных его армией за годы войны в Украине.

Российский правитель пытается ограничить размер украинской армии и ее вооружения, получить гарантии нейтралитета Украины и контролировать политическое направление страны в будущем. Это противоречит долгосрочным планам Киева по вступлению в НАТО и Евросоюз.

"Комментарии" уже писали, что подавляющее большинство украинцев (91%) выступают категорически против переговоров между США и Россией по завершению войны без участия Киева.



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Источник: https://www.wsj.com/world/trump-wants-to-end-the-war-fast-russia-has-its-own-timetable-1d1c70f1?mod=Searchresults_pos1&page=1
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