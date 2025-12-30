logo

Главная Новости Мир Россия На Западе рассказали, кому выгодна "атака" на резиденцию Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе рассказали, кому выгодна "атака" на резиденцию Путина

WSJ пишет о том, что Украина выглядит самой пострадавшей стороной

30 декабря 2025, 15:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После воскресной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп выглядел удовлетворенным результатами диалога. Однако уже в тот же вечер Владимир Путин заявил о якобы масштабной атаке украинских беспилотников на его резиденцию. Как отмечает The Wall Street Journal, момент появления этой истории сразу вызвал вопросы – прежде всего о том, кому она могла быть выгодна. И очевидно, что не Украине.

На Западе рассказали, кому выгодна "атака" на резиденцию Путина

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В понедельник Дональд Трамп сообщил, что узнал о предполагаемой атаке непосредственно от Путина. 

"Я был очень зол этим", — заявил президент США, подчеркнув, что сейчас наступил "деликатный период", и "одно дело – быть недовольным, другое – атаковать дом". 

На этом фоне Владимир Зеленский прямо назвал сообщения об "ударах по резиденции" выдумкой. По его словам, подобные заявления могут быть направлены на подрыв недавно восстановленных контактов между Киевом и Вашингтоном.

В Кремле утверждают, что российская ПВО якобы уничтожила все 91 беспилотник, направлявшийся к резиденции Путина, и заявляют об отсутствии разрушений и жертв. При этом МИД РФ пригрозил "ответными ударами" и сообщил о пересмотре переговорной позиции Москвы.

Однако эксперты ставят под сомнение достоверность этих заявлений. Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что реальные украинские удары по территории РФ обычно сопровождаются видеодоказательствами, сообщениями очевидцев, фиксацией работы ПВО, пожарами или взрывами. В случае с резиденцией Путина никаких подтверждений представлено не было. 

"По состоянию на понедельник мы не наблюдали ничего из этого", — заявила представитель ISW Грейс Мэппс.

На этом фоне обозреватели напоминают, что Россия неоднократно предпринимала попытки ликвидации Зеленского, в том числе за пределами Украины. Несмотря на это, украинский президент продолжает дипломатические усилия по прекращению войны, тогда как Путин отказывается от мира без выполнения всех требований Кремля. Именно в этом, по мнению WSJ, и заключается причина появления резонансной истории.

Также издание "Комментарии" сообщало – вчерашняя фейковая атака на резиденцию Владимира Путина фактически выступила краш-тестом потенциального мирного соглашения. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.




