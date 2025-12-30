На Заході розповіли, кому вигідна "атака" на резиденцію Путіна

Після недільної зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп виглядав задоволеним результатами діалогу. Проте вже того ж вечора Володимир Путін заявив про нібито масштабну атаку українських безпілотників на його резиденцію. Як зазначає The Wall Street Journal, момент появи цієї історії одразу викликав питання – насамперед про те, кому вона могла бути вигідною. І, очевидно, що не Україні.

У понеділок Дональд Трамп повідомив, що дізнався про передбачувану атаку безпосередньо від Путіна.

"Я був дуже злий цим", — заявив президент США, підкресливши, що зараз настав "делікатний період", і "одна справа – бути незадоволеною, інша – атакувати будинок".

На цьому фоні Володимир Зеленський прямо назвав повідомлення про "удари по резиденції" вигадкою. За його словами, подібні заяви можуть бути спрямовані на підрив нещодавно відновлених контактів між Києвом та Вашингтоном.

У Кремлі стверджують, що російська ППО нібито знищила всі 91 безпілотник, який прямував до резиденції Путіна, і заявляють про відсутність руйнувань та жертв. При цьому МЗС РФ пригрозило "ударами у відповідь" і повідомило про перегляд переговорної позиції Москви.

Проте, експерти ставлять під сумнів достовірність цих заяв. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що реальні українські удари по території РФ зазвичай супроводжуються відеодоказами, повідомленнями очевидців, фіксацією роботи ППО, пожежами чи вибухами. У випадку з резиденцією Путіна жодних підтверджень не було представлено.

"Станом на понеділок ми не спостерігали нічого з цього", — заявила представник ISW Грейс Меппс.

На цьому тлі оглядачі нагадують, що Росія неодноразово робила спроби ліквідації Зеленського, зокрема, за межами України. Попри це український президент продовжує дипломатичні зусилля щодо припинення війни, тоді як Путін відмовляється від миру без виконання всіх вимог Кремля. Саме в цьому, на думку WSJ, і є причина появи резонансної історії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – учорашня фейкова атака на резиденцію Володимира Путіна фактично виступила краш-тестом потенційної мирної угоди. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.




