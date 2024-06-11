На Западе заговорили о том, что Путину угрожает потеря Крыма: детали

Продолжается полномасштабная война в Украине. Тем не менее, она не так успешна для РФ, как пытается выдать российская пропаганда и страна-агрессор может потерять пока еще оккупированный Крым. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье британского журналиста Тома Шарпа для The Telegraph.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале отмечается, что может быть так, что на полуостров вообще нет необходимости вводить украинские войска для его освобождения. Все, что необходимо – это перекрыть артерии для вражеских поставок, усилить давление и ждать, пока не иссякнут ракеты, боеприпасы и основные запасы, а потом наблюдать за тем, как растут счета, поскольку Путин вынужден сжигать ресурсы, чтобы удержать полуостров, не добившись ничего, кроме пропагандистского проигрыша.

"Добавьте к этому фактор неловкости, и Крым станет не просто значительно сокращенной оперативной базой, а переговорным пунктом, имеющим стратегическое значение для всего конфликта", — отмечается в статье.

Журналист подчеркнул, что сейчас Крым питают две артерии — Керченский мост и новая железнодорожная линия, построенная через сухопутный мост с востока, и оба эти объекты находятся в зоне действия американских ракет ATACMS.

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