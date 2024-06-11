logo

BTC/USD

67068.02

ETH/USD

3536.31

LTC/USD

78.24

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия На Западе заговорили о том, что Путину угрожает потеря Крыма: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе заговорили о том, что Путину угрожает потеря Крыма: детали

Крым может стать переговорным пунктом, имеющим стратегическое значение для всей войны

сегодня, 11:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Продолжается полномасштабная война в Украине. Тем не менее, она не так успешна для РФ, как пытается выдать российская пропаганда и страна-агрессор может потерять пока еще оккупированный Крым. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье британского журналиста Тома Шарпа для The Telegraph.

На Западе заговорили о том, что Путину угрожает потеря Крыма: детали

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В материале отмечается, что может быть так, что на полуостров вообще нет необходимости вводить украинские войска для его освобождения. Все, что необходимо – это перекрыть артерии для вражеских поставок, усилить давление и ждать, пока не иссякнут ракеты, боеприпасы и основные запасы, а потом наблюдать за тем, как растут счета, поскольку Путин вынужден сжигать ресурсы, чтобы удержать полуостров, не добившись ничего, кроме пропагандистского проигрыша. 

"Добавьте к этому фактор неловкости, и Крым станет не просто значительно сокращенной оперативной базой, а переговорным пунктом, имеющим стратегическое значение для всего конфликта", — отмечается в статье.

Журналист подчеркнул, что сейчас Крым питают две артерии — Керченский мост и новая железнодорожная линия, построенная через сухопутный мост с востока, и оба эти объекты находятся в зоне действия американских ракет ATACMS.

Читайте также на портале "Комментарии" — удары украинской армии по военным и материально-техническим объектам в Белгородской области, заставили российскую армию изменить размещение систем ПВО и логистическую схему транспортировки топлива во временно оккупированный Крым. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало — ожидают удара: британская разведка рассказала, как россияне пытаются защитить Крымский мост.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 11:17

Ці артерії які живлять Крим вже два роки ніхто не чіпає. Як і величезні потоки нафти через Новоросійськ. Бо там юдейська домовленість міст Ротенберга проти зернових потоків юдейської мафії Косюка і Герег. Чи вийде у божих терористів влаштувати блокаду Криму як палестини побачимо. Терористичні акти у Європі як напад на Фіцо в них вдаються.


Новости

Все новости