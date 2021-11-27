На заводе боеприпасов в России произошли взрывы: какая причина инцидента

В России на одном из заводов, производящем промышленные взрывчатые вещества и химическую продукцию, произошли взрывы и пожар. О последствиях инцидента пишет DW.



В России на заводе произошли взрывы, фото Telegram

Известно, что 27 ноября в одном из цехов завода имени Свердлова, где производят ацетон, разгорелся огонь. Также сообщается, что на территории цеха произошло несколько взрывов. На место происшествия прибыли сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям для ликвидации последствий. Сообщается, что огонь распространился на площадь более 900 квадратных метров. Тушили пожар несколько часов.



По официальным версиям, причиной пожара и взрывов могли стать нарушения технологического процесса, неисправность оборудования в цехе. Причины инцидента выясняются. О характере травм людей не сообщается. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу.



Известно, что есть двое пострадавших от инцидента работников предприятия, расположенного в городе Дзержинск в Нижегородской области. По факту пожара и травмирования людей следователи Следственного комитета России в Нижегородской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 217 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Также известно, что местная областная прокуратура Нижегородской области организовала проверку в связи с произошедшим на заводе инцидентом им. Е.М. Свердлова.

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