Набожный миротворец: Путин окунулся в прорубь и получил приглашение в «Совет мира»
commentss НОВОСТИ Все новости

Набожный миротворец: Путин окунулся в прорубь и получил приглашение в «Совет мира»

Путину якобы сделали приглашение в «Совет мира» по Газе

19 января 2026, 12:43
Автор:
Недилько Ксения

Сегодня в России празднуют Крещение Господне по старому стилю, 19 января. В связи с этим российский диктатор Владимир Путин якобы нырнул в прорубь. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.





Он также заявил, что российский диктатор якобы получил приглашение в "Совет мира" по Газе, но Кремль рассчитывает в контактах с США прояснить все нюансы этого приглашения Путина.

Кроме того, Кремль анализирует все происходящее вокруг Гренландии и не комментирует утверждения по поводу "интересов" России в Гренландии.

"В Кремле согласны с оценками, что Трамп, решив вопрос с принадлежностью Гренландии, войдет в мировую историю", – отметил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину претерпело существенную трансформацию. Теперь президент США более реально оценивает поведение российского лидера и его реакцию на попытки мирного урегулирования. Каждая инициатива Трампа по уменьшению напряженности встречается циничным ответом Кремля: Россия в очередной раз атакует украинские города и инфраструктуру, демонстрируя полное отсутствие готовности к переговорам.

Международный эксперт Марк Тот считает, что изменение отношения американского президента является положительным сигналом для Украины. По его словам, Зеленский удачно наладил дипломатический диалог с Трампом, показав способность эффективно управлять этими отношениями. Теперь США более отчетливо видят истинную природу Путина и его подходы к международным конфликтам, что позволяет формировать более точную политику поддержки Украины.



