Побожний миротворець: Путін пірнув у ополонку і отримав запрошення до «Ради миру»
НОВИНИ

Побожний миротворець: Путін пірнув у ополонку і отримав запрошення до «Ради миру»

Путіну нібито зробили запрошення до «Ради миру» щодо Гази

19 січня 2026, 12:43
Автор:
Недилько Ксения

Сьогодні у Росії святкують Хрещення Господнє за старим стилем, 19 січня. У зв'язку з цим російський диктатор Володимир Путін нібито пірнув у ополонку. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він також заявив, що російський диктатор нібито отримав запрошення до "Ради миру" щодо Гази, але Кремль розраховує в контактах зі США прояснити всі нюанси цього запрошення Путіна.

Крім того, Кремль аналізує те, що відбувається навколо Гренландії, і не коментує твердження з приводу "інтересів" Росії в Гренландії.

"У Кремлі згодні з оцінками, що Трамп, вирішивши питання з належністю Гренландії, увійде до світової історії", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна зазнало істотної трансформації. Тепер президент США реальніше оцінює поведінку російського лідера та його реакцію на спроби мирного врегулювання. Кожна ініціатива Трампа щодо зменшення напруженості зустрічається цинічною відповіддю Кремля: Росія вкотре атакує українські міста та інфраструктуру, демонструючи повну відсутність готовності до переговорів.

Міжнародний експерт Марк Тот вважає, що зміна відносин американського президента є позитивним сигналом для України. За його словами, Зеленський вдало налагодив дипломатичний діалог із Трампом, показавши здатність ефективно керувати цими відносинами. Тепер США чіткіше бачать справжню природу Путіна та його підходи до міжнародних конфліктів, що дозволяє формувати більш точну політику підтримки України.                                                                         



