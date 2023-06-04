Набрал 30 килограммов: российский актер из популярного сериала изменился до неузнаваемости

Известный киноактер Петр Красилов, завоевавший благосклонность многих фанаток благодаря сыгранным ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой", очень изменился.

Петр Красилов (фото из открытых источников)

Теперь актеру 46 лет и вид у него не такой, как он всем запомнился, когда играл роли Романа Малиновского или Михаила Репнина.

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Когда только на телеэкранах начали показывать сериал "Бедная Настя", исполнитель нравился немалому количеству телезрительниц — его называли самым настоящим Казановой.

Свои таланты актер также демонстрировал в другом сериале "Не родись красивой", где он играл друга Андрея Жданова. Там его герой даже влюбился в героиню сериала Катю Пушкареву.

Еще до 2015 года Красилов часто исполнял интересные роли в новых проектах, но теперь его можно увидеть только на театральной сцене.

С тех пор как знаменитость поборол коронавирус, он поправился на 30 килограммов .





"То ли у меня времени нет, то ли не хотят меня снимать... Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня таким. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интереснее, но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах "Бедная Настя" или "Не родись красивой", — говорил известный актер, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса внезапно вспомнила , как ее "угнетали за русский язык" в Украине и оправдала войну. Российская киноактриса Елена Яковлева, отвечая на вопросы представителя YouTube-канала "Эмпатия Манучи", рассказала, что войну на территории Украины якобы развязал "киевский режим".