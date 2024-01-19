Начало или имитация: могут ли протесты в Башкортостане запустить процесс распада РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад начинать готовиться к фрагментации России. Так он прокомментировал протесты в республике Башкортостан (входит в состав РФ). Есть ли почва под такими призывами? Какова вероятность распада РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Протесты в Башкортостане. Фото из открытых источников

Протесты в Башкортостане – местечковая история

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поделился таким мнением:

"Я не считаю протесты в Башкортостане какими-то серьезными демонстрациями того, что Россия может распасться. Это скорее выдача желаемого за действительное".

Протесты, поясняет эксперт, имеют чисто местный характер, не являются массовыми. И не несут серьезной угрозы существования государства.

"Силовики контролируют ситуацию. А протест не охватывает другие регионы – именно по причине того, что это местечковая история", – констатирует Илия Куса.

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что Башкирия, Татарстан и Кавказ – слабое место РФ.

"Но про распад говорить еще рано. Данилов выдает желаемое за действительное", – считает политолог.

По его словам, в перспективе может быть вероятность отделения некоторых территорий, но только в случае очень сильного политического кризиса и резкого ослабления центральной власти в России. Пока там нет ни того, ни другого, подчеркивает Владимир Фесенко.

Россия – страна, которая держится исключительно на силе и страхе

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что почва для таких заявлений, как сделал Данилов, есть. И напоминает, что в начале ХХ века мало кто предвидел распад Российской Империи. А в конце 80-х никто и предположить не мог, что СССР осталось жить считанные годы.

"На Западе всегда не в полной мере понимали России. Потому часто совершают ошибки по отношению к ней и делают неверные прогнозы. Я написал книгу "Как понять Россию", где привел примеры того, как некоторые западные дипломаты понятно объясняют те вещи, которые поколение нынешних дипломатов не знает. Они не знают даже своих же послов в РФ, которые писали о ней. Даже если посмотреть, как Запад прогнозировал широкомасштабной российское вторжение, видно, что разведки сработали отлично (точно описали, какими силами и откуда будет двигаться агрессора), а вот политики и дипломаты, разного рода аналитики, пророчащие, что Украина продержится от силы неделю – совсем нет", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что Россия – это страна, которая держится исключительно на силе (прежде всего спецслужб и разного рода силовых подразделений) и на страхе. На беспределе, репрессиях.

"Внутренних основ для единства там не существует. Общество неимоверно разделено. Все друг друга ненавидят. Огромное число линий напряжения с национальными меньшинствами. Социальное расслоение – громадное. А потому РФ очень уязвима. И может распасться в любой момент. Ярким примером тому стал прошлогодний бунт Пригожина, когда Путина фактически никто не защищал. А люди в Ростове радовались, что пригожинская частная армия двинула на столицу", – напоминает Александр Палий.

Большинство россиян угнетены, уверяет он. Русские – социально. И они находят отдушину в том, чтоб найти кого-то еще более угнетенного. Как правило – нацменьшинства. А те на своей собственной земле не могут чувствовать себя хозяевами. Их прессуют, всё отбирают – и тянут в Москву.

"Некоторые народы еще сохранили национальную солидарность. Их не разобщили, не уничтожили в них чувство национального достоинства. И там может рвануть. В свое время так рвануло на Северном Кавказе. Их подавили, генацидно уничтожили значительную часть населения. Сейчас начались протесты в Башкирии. А национальная психология башкир, между прочим, очень отличается от русской. У них есть понятие – что такое хорошо, что такое – плохо. У русских его нет в принципе. Для них что выгодно, то и хорошо. У башкир не так, – поясняет Александр Палий. – Этот народ готов к противостоянию. Тем более, что это кочевой народ, имевший в свое время мощную конницу. Плюс – башкиры не вступают в браки с русскими. Как и чеченцы. Это один из наиболее изолированных от русских народ. Потому там и вспыхнуло. Но главное – там есть чувство собственного достоинства. И башкиры готовы его защищать. Это у них в крови".

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