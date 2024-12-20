Российский диктатор Владимир Путин пытается представить экономику РФ как "стабильную" и растущую, но реальные показатели свидетельствуют об обратном. Рост инфляции, высокие процентные ставки и слабые прогнозы ставят под сомнение его заявления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В ISW отмечают, Путин продолжает выдавать российскую экономику за "сильную и надежную", несмотря на очевидные проблемы. Он признал, что инфляция в стране достигла 9,2-9,3%, но вместо решения проблем обвинил Центральный банк РФ в неправильном регулировании процентных ставок. Текущая ставка уже достигла 21%, а эксперты прогнозируют ее дальнейшее повышение до 23%.

Попытки Путина переложить ответственность на чиновников демонстрируют его неспособность признать влияние западных санкций и экономического давления. Особенно показательно его утверждение о том, что Россия остается ведущим экспортером продовольствия.

"Путин утверждал, что Россия способна „уверенно стоять на собственных ногах" с точки зрения своей экономики, и отметил, что Россия остается одним из главных мировых экспортеров продовольствия, забыв при этом упомянуть о продолжении незаконного экспорта Россией украденного зерна с временно оккупированных территорий Украины", – отмечают эксперты.

Аналитики ISW считают, что такие заявления имеют целью отвлечь россиян от реальных экономических проблем. The Economist подчеркивает, что Украина, несмотря на все трудности войны, демонстрирует стабильность, которая является недостижимой для российской экономики.

О информации The Economist, обменный курс гривны остается стабильным, а ВВП Украины в 2024 году вырастет на 4%, в 2025 – на 4,3%. Процентная ставка в Украине сейчас находится на 30-месячном минимуме – 13,5%, что значительно отличается от экономической ситуации в России.

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