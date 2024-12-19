Почему такой "прямой линии" с Путиным еще не было: о чем свидетельствуют заявления диктатора

Кремль устроил уже традиционное пропагандистское шоу под названием "Прямая линия с Владимиром Путиным". Ожидаемо красной линией мероприятия стала так называемая "СВО" в Украине. Российский диктатор назвал "движухой" войну в Украине, заверил, что российская армия якобы продвигается по всему фронту, хотя и не смог ответить, когда россияне смогут вытеснить ВСУ из Курщины, пригрозил ударить "Орешником" по центру Киева. Ну и традиционно диктатор повторил тезис роспропаганды о том, что с Россией воюют все страны НАТО и заверил, что готов к разговору с новоизбранным президентом США Трампом в любое время. Издание "Комментарии" вместе с экспертами разбиралось в месседжах российского диктатора.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путина выставили как старого фанатика в совершенно неделовом и несерьезном виде

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отметил, что нынешняя "прямая линия" военного преступника Путина отличается от предыдущих подобных мероприятий. Наверное, она показала большее количество случаев, позволяющих публично охарактеризовать Путина как неадекватного и слабоумного руководителя государства. Либо такая коммуникация первого лица вполне соответствует уровню сознания и мировоззрения подавляющей массы россиян, которые должны терпеть его режим, или это режиссерская задумка штатных кремлевских советников и технологов, в этот раз плохо поработавших, выставив Путина как старого фанатика в совершенно неделовом и несерьезном свете.

"Посудите сами, предложение "технологической дуэли", употребление таких слов как "движуха" к происходящему в мире, для решения демографической проблемы "нужны девушки", инициатива найти альтернативу порносайтам. Все это приправлено житейскими сказками о просмотре российского кино со своими "близкими малышами", песни кубанского хора на немецком языке на дне рождения Шредера, выбор тренером Путина именно его кандидатуры как "отдающего полностью себя делу", рассказами анекдотов, где семья россиян разгадывает слово в кроссворде на три буквы и бьет друг друга ложкой. Это действительно коммуникативный трэш или даже "голубой огонек на Останкино", который больше направлен на очковтирательство и развлечение российской публики, чем на ответственный государственный разговор во времена турбулентности и системного кризиса России, к которому она подходит", – говорит эксперт.

Тем не менее, продолжает Олег Постернак, "украинская проблематика" не изменилась и больше напоминала летнюю риторику (заявление о готовности РФ к переговорам на базе стамбульских договоренностей и с учетом ситуации "на земле").

"Путин повторил тезис о якобы нелегитимности президента Украины и намекнул, что подписывать документы о мире РФ будет только с "легитимным руководителем" Украины. Возвращение к таким акцентам свидетельствует об ощущении в Кремле реальной вероятности переговоров и поэтому предпринимается попытка начать этот процесс с завышенных нот и позиций для "выбивания" наиболее выгодного варианта компромисса для себя. Вместе с тем это жест перед Трампом, который планирует выйти со своей мирной инициативой в ближайший месяц", – подытожил политтехнолог.

Пропаганда, угрозы и манипуляции: ключевые тезисы Путина на "Прямой линии" и их значение

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес Инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" так прокомментировал ситуацию:

"Недавняя "Прямая линия с Владимиром Путиным", как и ожидалось, стала очередным актом пропагандистского шоу Кремля. Традиционно российский диктатор использовал эту площадку для манипуляции общественным мнением, представление ложной картины происходящего на фронте и угроз в адрес Украины и Запада".

"Специальная военная операция" и ошибочные успехи

"Путин в очередной раз назвал полномасштабную войну против Украины "двусторонним конфликтом", пытаясь переложить ответственность за агрессию на Киев и НАТО. Российский диктатор заявил, что армия РФ якобы "наступает по всему фронту", хотя реальная ситуация свидетельствует об обратном: украинские силы успешно обороняются и продолжают контрнаступательные действия, в том числе в ключевых регионах. Однако на вопрос, когда российская армия сможет вытеснить ВСУ с территории Курской области, Путин не дал конкретного ответа, фактически признав неспособность своих войск достичь заявленных целей", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Угрозы Киеву и Западу

По словам эксперта, конечно же, не обошлось и без угроз Киеву и Западу. Особое внимание обратили заявления о возможных ударах по Украине. Путин пригрозил нанести удар под кодовым названием "Орешник" по "центру Киева".

По мнению Алексея Воронцова, эти слова могут быть восприняты как очередной шантаж с целью устрашения украинского руководства и граждан. Не обошлось и без привычных обвинений в адрес НАТО, которое, по словам Путина, находится в состоянии войны с Россией. Этот нарратив используется Кремлем для оправдания своих провалов и мобилизации внутренней аудитории против "внешнего врага".

Готовность к диалогу с Трампом

"Заявление Путина о готовности к переговорам с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в любой момент выглядит как попытка продемонстрировать якобы открытость Кремля к дипломатии. Однако настоящей целью таких заявлений скорее всего является поиск путей разрядки международной изоляции России, а также тестирование готовности новой американской администрации к уступкам. Что стоит за этими заявлениями? На фоне значительных потерь и экономического давления со стороны санкций, Кремль стремится убедить внутреннюю аудиторию в том, что Россия продолжает доминировать на международной арене. Однако реальные шаги России, такие как эскалация конфликта и продолжение войны, противоречат риторике о "мире" и "переговорах", — отметил Алексей Воронцов.

Резюмируя эксперт подчеркнул, угрозы в адрес Киева и обвинения Запада имеют несколько целей:

• Поддерживать мобилизационный настрой в обществе.

• Пугать западных партнеров Украины, чтобы ослабить их поддержку.

• Отвлечь внимание от внутренних проблем, включая экономический кризис, коррупцию и военные неудачи.

"Вместо реальных шагов по завершению конфликта, Россия продолжает играть на страхах и манипуляциях. Для международного сообщества это в очередной раз подчеркивает необходимость сохранять и усиливать давление на Кремль, помогать Украине и защищать ценности демократии и свободы. "Прямая линия" Путина – это лишь шоу для внутреннего пользования, где за громкими заявлениями скрывается осознание слабости. Угрозы, манипуляции и искажения реальности лишь подтверждают, что Россия не готова к конструктивным переговорам, предпочитая конфронтацию и обман", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин дал прямой ответ, готов ли он к разговору с Трампом и к компромиссам.



