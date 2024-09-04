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Над Кремлем нависла новая серьезная проблема: Путин уговаривает Си Цзиньпина о встрече

Ситуация с платежами из России в Китай усугубилась в декабре 2023 года после американских санкций.

сегодня, 19:55
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Лиля Воробьева

Из-за обострения трудностей с финансовыми транзакциями между Россией и Китаем российский лидер Владимир Путин обратился с просьбой к председателю КНР Си Цзиньпину об организации двухсторонней встречи на предстоящем в Казани саммите БРИКС. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Над Кремлем нависла новая серьезная проблема: Путин уговаривает Си Цзиньпина о встрече

Си Цзиньпин и Путин (фото из открытых источников)

В ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме, в разговоре с заместителем председателя КНР Хань Чжэном, Путин выразил пожелание провести рабочую встречу, отметив, что уровень отношений между Россией и Китаем достиг "беспрецедентных высот". Кроме того, российский лидер напомнил, что в октябре исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй объявил, что Си Цзиньпин планирует принять участие в саммите в Казани, который запланирован на 22-24 октября.

Финансовые трудности с платежами между Россией и Китаем существенно обострились в декабре 2023 года после того, как президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий Министерству финансов США вводить вторичные санкции против финансовых учреждений третьих стран за поддержку подсанкционных лиц и помощь в поставке российского оборонного комплекса.

Это привело к тому, что более 98% китайских банков отказались принимать платежи из России. Некоторые банки начали отклонять транзакции, связанные с русскими именами, и перестали принимать русские юани.

В августе стало известно, что из-за сложностей с платежами между двумя странами были заблокированы трансакции на десятки миллиардов юаней. Однако, как отмечалось в Reuters, российские власти не считают эту проблему критической, поскольку транзакции в приоритетных областях продолжают осуществляться без осложнений.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин нарушает негласное соглашение с США



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2024/09/04/putin-zaprosil-vstrechu-s-si-tszinpinom-na-fone-kollapsa-platezhei-mezhdu-rossiei-i-kitaem-a141254
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