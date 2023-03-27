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Над Москвой заметили странное кольцо дыма (ВИДЕО)

Кольцо медленно поднималось вверх над спальным районом Москвы

сегодня, 16:34
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Автор:

Лиля Воробьева

Над столицей России местные жители увидели странное кольцо из дыма, медленно поднимающееся в небо над жилыми домами в спальном районе Москвы. Российские паблики сообщают , что мистическое кольцо видели жители нескольких районов столицы.

Над Москвой заметили странное кольцо дыма (ВИДЕО)

Над Москвой появилось странное кольцо (скриншот с видео)

На видео видно, что сгусток чёрного дыма в виде кольца образовался в одном из спальных районов.


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Взволнованные москвичи в пабликах пишут, что это кольцо появилось из-за резкого выхлопа на одном из предприятий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России произошла вспышка опасного заболевания. Несколько человек заболели сибирской язвой в Чувашии после убоя больного быка. Вспышка сибирской язвы произошла на прошлой неделе в селе Старое Акташево в Цивильском муниципальном округе Чувашии. Один из жителей села забил своего зараженного домашнего быка, в результате чего заразился сам, а также заболели сосед, жена и еще один помогавший ему житель села. Мясо убитого быка мужчина продал. По информации главы Чувашии, 130 человек, контактировавших с зараженной семьей, находятся под постоянным наблюдением.

Минздрав Чувашии сообщил, что в регион поступило 750 доз вакцины от сибирской язвы. 22 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что в Московской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали мужчину, приехавшего из Чувашии. Позже Минздрав уточнил, что в Подмосковье проходят лечение уже два человека с подозрением на сибирскую язву.

Сибирская язва – особенно опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемого бактерией Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро и остро. Проявляется в язвах на теле.
 


 



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