Над Петербургом закрыли воздушное пространство, привиделось небе НЛО

В российском Санкт-Петербурге закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково перестал принимать самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российский Telegram-канал "Baza".

Над Петербургом закрыли воздушное пространство

"В Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты. Сигнал "Ковёр" подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО", – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По информации "Baza", в небо над городом подняли истребители. Согласно данным Flightradar, гражданские самолеты не подлетают к Санкт-Петербургу.

Российские паблики сообщают, что рейсы, маршрут которых проходит через воздушное пространство Санкт-Петербурга, разворачивают в воздухе.

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто до 13:00. Почти все рейсы на табло в Пулково сейчас светятся с задержкой.

Отметим, сегодняшний день для россиян начался с воздушной тревоги, которая звучала по радио и ТВ в России и Крыму. В МЧС России заявили, что сигналы воздушной тревоги, которые прозвучали по радио и телевидению в некоторых регионах России и аннексированном Крыму, это результат взлома серверов.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему у Путина появились страхи о распаде РФ – как ускорить победу над агрессором.

Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, как потеря самолета в Мачулищах отобразится на воздушных операциях РФ.