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Над Петербургом закрыли воздушное пространство, привиделось небе НЛО

В Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за неизвестного объекта в воздухе, введен план "Ковер"

сегодня, 11:05
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Автор:

Кравцев Сергей

В российском Санкт-Петербурге закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково перестал принимать самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российский Telegram-канал "Baza".

Над Петербургом закрыли воздушное пространство, привиделось небе НЛО

Над Петербургом закрыли воздушное пространство

"В Санкт-Петербурге ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе. Аэропорт Пулково не принимает самолеты. Сигнал "Ковёр" подают при незаконном пересечении границы или появлении НЛО", – говорится в сообщении.


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По информации "Baza", в небо над городом подняли истребители. Согласно данным Flightradar, гражданские самолеты не подлетают к Санкт-Петербургу. 

Российские паблики сообщают, что рейсы, маршрут которых проходит через воздушное пространство Санкт-Петербурга, разворачивают в воздухе.                                                                   

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто до 13:00. Почти все рейсы на табло в Пулково сейчас светятся с задержкой.

Отметим, сегодняшний день для россиян начался с воздушной тревоги, которая звучала по радио и ТВ в России и Крыму. В МЧС России заявили, что сигналы воздушной тревоги, которые прозвучали по радио и телевидению в некоторых регионах России и аннексированном Крыму, это результат взлома серверов.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему у Путина появились страхи о распаде РФ – как ускорить победу над агрессором.

Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, как потеря самолета в Мачулищах отобразится на воздушных операциях РФ.



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Источник: https://t.me/bazabazon/16075
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Обсуждения

ПТНПНХ

сегодня, 12:59

Це ми ще не починали, а тільки біогуся послали на розвідку. Падли ховайтеся по клоакам бо скоро вам буде те що і російському кораблю.


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