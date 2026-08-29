Надежды Кремля не сбылись: на какой шаг вынужден идти Путин после новых ударов ВСУ

Российское правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей, пытаясь удержать стабильные поставки на внутреннем рынке. Ограничение будет действовать не менее 30 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на решение российского правительства.

Дефицит топлива в РФ. Фото: из открытых источников

В Москве объясняют продолжение запрета на необходимость обеспечить стабильность внутреннего топливного рынка. В то же время, решение принято на фоне серии украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

Запрет на экспорт дизельного горючего для производителей Россия ввела еще в начале июля как временную меру. Однако из-за продолжения атак на нефтеперерабатывающие предприятия ограничения уже несколько раз продолжали.

Август стал особенно сложным для российской топливной отрасли. По данным Bloomberg, Украина, по меньшей мере, 21 раз атаковала российские НПЗ в течение месяца. Это рекордный показатель с начала полномасштабной войны.

Удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре уже сказались на внутреннем рынке РФ. В ряде российских регионов возникли проблемы с доступностью бензина, а власти приходится использовать административные ограничения, чтобы не допустить еще большего дефицита.

Для мирового рынка это тоже создает дополнительный риск. До масштабной серии атак Россия оставалась одним из крупнейших экспортеров дизельного горючего, обеспечивая около 10% мировых поставок.

Bloomberg отмечает, что новое ограничение может усилить напряжение на международном рынке горючего, которое и без того находится под давлением из-за войны РФ против Украины и конфликта на Ближнем Востоке.

Дополнительно ситуацию усложняет состояние запасов в США: по данным американского управления энергетической информации, они опустились до самого низкого сезонного уровня за весь период наблюдений.

Европейский рынок тоже испытывает дефицит. По данным Bloomberg, региону впервые за семь лет пришлось обратиться за дизельным топливом в Мексику.

Таким образом, украинские удары по российской нефтяной отрасли чреваты не только самой РФ, но и постепенно влияют на баланс горючего на мировом рынке.

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