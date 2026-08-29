Сподівання Кремля не справдилися: на який крок вимушений йти Путін після нових ударів ЗСУ

Російський уряд продовжив заборону на експорт дизельного пального для виробників, намагаючись утримати стабільними поставки на внутрішньому ринку. Обмеження діятиме щонайменше до 30 вересня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на рішення російського уряду.

Дефіцит палива в РФ. Фото: з відкритих джерел

У Москві пояснюють продовження заборони необхідністю забезпечити стабільність внутрішнього паливного ринку. Водночас рішення ухвалене на тлі серії українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Заборону на експорт дизельного пального для виробників Росія запровадила ще на початку липня як тимчасовий захід. Однак через продовження атак на нафтопереробні підприємства обмеження вже кілька разів продовжували.

Серпень став особливо складним для російської паливної галузі. За даними Bloomberg, Україна щонайменше 21 раз атакувала російські НПЗ протягом місяця. Це рекордний показник від початку повномасштабної війни.

Удари по нафтопереробній інфраструктурі вже позначилися на внутрішньому ринку РФ. У низці російських регіонів виникли проблеми з доступністю бензину, а владі доводиться використовувати адміністративні обмеження, щоб не допустити ще більшого дефіциту.

Для світового ринку це також створює додатковий ризик. До масштабної серії атак Росія залишалася одним із найбільших експортерів дизельного пального, забезпечуючи близько 10% світових поставок.

Bloomberg зазначає, що нове обмеження може посилити напруження на міжнародному ринку пального, який і без того перебуває під тиском через війну РФ проти України та конфлікт на Близькому Сході.

Додатково ситуацію ускладнює стан запасів у США: за даними американського Управління енергетичної інформації, вони опустилися до найнижчого сезонного рівня за весь період спостережень.

Європейський ринок також відчуває дефіцит. За даними Bloomberg, регіону вперше за сім років довелося звернутися по дизельне пальне до Мексики.

Таким чином, українські удари по російській нафтовій галузі мають наслідки не лише для самої РФ, а й поступово впливають на баланс пального на світовому ринку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія б’є туди, де болить кожному: що насправді стоїть за атаками на українські склади.



