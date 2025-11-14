«Надо бомбить Москву»: в РФ готовят уже второй приговор украинскому нардепу Гончаренко



















Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении народного депутата Украины Алексея Гончаренко. В стране-агрессорке ему инкриминируют призывы наносить ракетные удары по Москве.

Алексей Гончаренко. Фото: из открытых источников

Дело в РФ против Гончаренко было возбуждено после его выступления 1 октября 2024 года в ПАСЕ.

Российские пропагандисты напоминают, что украинский нардеп в Москве уже "заочно арестован и объявлен в международный розыск". В РФ его также ранее приговорили к лишению свободы за "публичные призывы к терактам, экстремистские высказывания и распространение фейков о действиях Вооруженных сил России".

Сам Гончаренко в Telegram подтвердил, что это уже второй для него заочный приговор в РФ. Однако от своих слов он не отказывается, а вражеские расследования воспринимает с юмором.

"Надо бомбить Москву. У меня уже есть один "приговор" до 10 лет за "распространение фейков" по мотивам политической ненависти, оправдание терроризма и разжигание ненависти с угрозой насилия. В коллекцию будет еще один", – написал Гончаренко.

Украинский нардеп также опубликовал видео того самого выступления в ПАСЕ, за которое его теперь хотят судить в РФ.

Российские власти пытаются преследовать не только украинских политиков. Там идет волна репрессий и против собственных граждан, мнение которых неприемлемо для диктаторского режима Путина.

Так, как сообщал портал "Комментарии", Пресненский суд Москвы недавно заочно приговорил оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс к четырем годам и шести месяцам колонии. Ее признали виновной в "призывах к деятельности против безопасности РФ" и невыполнении обязанностей, предусмотренных для так называемых иностранных агентов.

Уголовное производство против певицы было открыто в сентябре 2024 года после ее интервью украинскому телеканалу. Следователи увидели в высказываниях артистки "дискредитацию СВО" и "призывы финансировать ВСУ".