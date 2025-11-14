logo_ukra

Головна Новини Світ Росія «Треба бомбить Москву»: в РФ готують уже другий вирок українському нардепу Гончаренку
НОВИНИ

«Треба бомбить Москву»: в РФ готують уже другий вирок українському нардепу Гончаренку

У Росії завершили розслідування справи проти українського народного депутата Олексія Гончаренка, якому там інкримінують заклики бомбити Москву

14 листопада 2025, 14:31
Автор:


Маламура Сергій








Слідчий комітет РФ завершив розслідування кримінальної справи щодо народного депутата України Олексія Гончаренка. У країні-агресорці йому інкримінують заклики завдавати ракетних ударів по Москві. 

«Треба бомбить Москву»: в РФ готують уже другий вирок українському нардепу Гончаренку

Олексій Гончаренко. Фото: з відкритих джерел

Справу в РФ проти Гончаренка порушили після його виступу 1 жовтня 2024 року у ПАРЄ. 

Російські пропагандисти нагадують, що українського нардепа у Москві вже "заочно заарештовано та оголошено у міжнародний розшук". В РФ його також раніше засудили до позбавлення волі за "публічні заклики до терактів, екстремістські висловлювання та поширення фейків про дії Збройних сил Росії".

Сам Гончаренко у Telegram підтвердив, що це буде вже другий для нього заочний вирок в РФ. Однак, від своїх слів він не відмовляється, а ворожі "розслідування" сприймає з гумором. 

"Треба бомбить Москву. Я вже маю там один "вирок" до 10 років за "поширення фейків" за мотивами політичної ненависті, виправдання тероризму та розпалювання ненависті з загрозою насильства. До колекції буде ще один", — написав Гончаренко.

Український нардеп також опублікував відео того самого виступу в ПАРЄ, за який його тепер хочуть судити в РФ. 

Російська влада намагається переслідувати не лише українських політиків. Там триває хвиля репресій і проти власних громадян, думка яких неприйнятна для диктаторського режиму Путіна. 

Так, як повідомляв портал "Коментарі", Пресненський суд Москви нещодавно заочно засудив оперну співачку Марію Максакову-Ігенбергс до чотирьох років і шести місяців колонії. Її визнали винною у "закликах до діяльності проти безпеки РФ" та у невиконанні обов’язків, передбачених для так званих іноземних агентів.

Кримінальне провадження проти співачки було відкрите у вересні 2024 року після її інтерв’ю українському телеканалу. Слідчі побачили у висловлюваннях артистки "дискредитацію СВО" та "заклики фінансувати ЗСУ".



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/50863
