Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков резко отреагировал на действия украинских спортсменок, решивших игнорировать национальные символы страны-агрессорки. Речь идет о гимнастках Софии Странской и Варваре Чубаровой, которые во время юниорского чемпионата Европы закрыли лицо руками и надели наушники, когда звучали гимны России и Беларуси.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Песков в комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости назвал такие действия украинских спортсменок необоснованными и призвал их "уважать победителей". Он не упомянул причины, почему атлетки отреагировали именно так: постоянные ракетные угрозы и разрушение спортивных объектов в Украине заставляют спортсменов ограничивать тренировки и соблюдать осторожность.

Ранее олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова также обвинила Странскую и Чубарову в создании "полевого боя" на спортивной арене и призвала украинских гимнасток дружить с атлетами из России. Эти заявления демонстрируют циничную позицию представителей страны-агрессорки, которая продолжает вести войну против Украины, уничтожая спортивную инфраструктуру и нанося ущерб гражданским объектам.

В то же время, украинские спортсменки показали цивилизованную и смелую реакцию на агрессию своей страны-соседа. Они избрали способ мирного бойкота символов РФ и Беларуси, демонстрируя отстаивание национального достоинства и собственных принципов, не нарушая спортивные правила. Их позиция стала символом непокорности украинского спорта во время войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские власти не планируют создавать отдельные фонды для защиты предприятий топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников. Закупку необходимого оборудования для защиты компании должны снабжать собственными средствами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.