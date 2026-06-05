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"Треба поважати переможців": у Путіна висунули нову цинічну вимогу до українців

Путінський поплічник розкритикував гімнасток Країнську та Чубарову за закриття обличчя і навушники під гімни РФ і Білорусі на юніорському ЧЄ

5 червня 2026, 16:20
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Клименко Елена

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков різко відреагував на дії українських спортсменок, які вирішили ігнорувати національні символи країни-агресорки. Йдеться про гімнасток Софію Країнську та Варвару Чубарову, які під час юніорського чемпіонату Європи закрили обличчя руками та вдягли навушники, коли лунали гімни Росії та Білорусі.

"Треба поважати переможців": у Путіна висунули нову цинічну вимогу до українців

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Пєсков у коментарі пропагандистському агентству РІА "Новости" назвав такі дії українських спортсменок необґрунтованими і закликав їх "поважати переможців". Він не згадав причин, чому атлетки відреагували саме так: постійні ракетні загрози і руйнування спортивних об’єктів у Україні змушують спортсменів обмежувати тренування та дотримуватися обережності.

Раніше олімпійська чемпіонка та депутатка Держдуми РФ Світлана Журова також звинуватила Країнську та Чубарову в створенні "польового бою" на спортивній арені та закликала українських гімнасток дружити з атлетами з Росії. Ці заяви демонструють цинічну позицію представників країни-агресорки, яка продовжує вести війну проти України, знищуючи спортивну інфраструктуру та завдаючи шкоди цивільним об’єктам.

У той же час українські спортсменки показали цивілізовану і сміливу реакцію на агресію своєї країни-сусіда. Вони обрали спосіб мирного бойкоту символів РФ і Білорусі, демонструючи відстоювання національної гідності та власних принципів, водночас не порушуючи спортивні правила. Їхня позиція стала символом нескореності українського спорту під час війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська влада не планує створювати окремі фонди для захисту підприємств паливно-енергетичного комплексу від атак безпілотників. Закупівлю необхідного обладнання для захисту компанії повинні забезпечувати власними коштами, заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.



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