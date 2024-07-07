"Надо валить": известная российская певица убеждает своих друзей бежать из России

Ситуация с Аллой Пугачевой, которая советует своим друзьям поскорее покинуть Россию, вызывает значительные обсуждения. Это вызвало отзывы с разных сторон.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Пропагандистский телеграмм-канал "Кремлевская табакерка" утверждает, что десятки друзей певицы получили такие же звонки от нее и ее мужа Максима Галкина. Они рассказали о совете уехать из России в течение месяца или двух, хотя не объяснили причину или мотив по этому совету.

"Аллочка позвонила, сказала, что советует мне через месяц, максимум два, уехать из России. Надо валить, так и сказала. Хотя бы на полгода. Почему, зачем, ничего не объяснила. Мол, только во время встречи. Я пока не решил. , ехать ли. Но Аллочка, наверное, что-то знает", — сказал близкий друг Пугачевы из Москвы.

"По нашим данным, такие же звонки от Пугачевой и ее мужа Максима Галкина получили еще около десятка их друзей и подруг, которые сейчас живут в Москве и Питере. Что означает призыв уехать, никто из них не знает", — пишут пропагандисты.

Путинский рупор Дмитрий Песков заявил, что не понимает смысл этих звонков и считает, что это инициатива "внутренних врагов". Он не дал конкретных объяснений или комментариев по поводу ситуации.



Таким образом, пока остается неизвестной причина совета Пугачевой своим друзьям покинуть Россию. Эта новость вызывает любопытство и дальнейшие спекуляции по поводу возможных причин этого радикального шага.

Напомним, что "комментарии" писали о том, что Пугачева собирается отказаться от своего замка возле Москвы . Российская знаменитость, певица-легенда Алла Пугачева, осудившая террористическое вторжение России в Украину, может отказаться от своего замка в поселке Грязь недалеко от Москвы, в пользу своих детей.