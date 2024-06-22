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Надоела война. В Госдуме выступили против Путина

Российский депутат заявил, что армия РФ должна отказаться от наступления на крупные украинские города

сегодня, 00:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Олег Матвейчев заявил, что российская армия не должна штурмовать украинские мегаполисы, поскольку это привидет к большим потерям.

Надоела война. В Госдуме выступили против Путина

В Госдуме осудили войну с Украиной. Фото из открытых источников

Как отметил журналист Денис Казанский, таким образом, российский депутат фактически выступил против войны, которую развязал диктатор Владимир Путин.

Олег Матвейчев заявил, что у России нет сил брать большие города вроде Харькова и Запорожья. По словам российского депутата, война за украинские мегаполисы обернется для РФ большими потерями, а потому нужно как можно быстрее подписать перемирие с Украиной. При этом он предположил, что Украина якобы когда-нибудь развалится сама по себе.

"Даже путинистам не нравится перспектива вечной бойни", – прокомментировал журналист заявление российского депутата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.



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Источник: https://t.me/kazansky2017/12100
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