"Надоело жить в дурдоме": популярный певец покинул Россию

Российский певец Николай Трубач, известный своей песней "Голубая луна", которую он исполнил дуэтом с Борисом Моисеевым, решил покинуть Россию. Как сообщило пропагандистское издание "Дорогая редакция", артист заявил, что больше не может жить в России из-за ситуации в стране.

Николай Трубач (фото из открытых источников)

"Я уехал из России, потому что мне надоело жить в этом дурдоме. В России запретили исполнение песни 'Голубое эхо', за ее исполнение светит реальный срок. Это настоящий дурдом", — заявил Трубач.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один известный актер покинул Россию и назвал причину. Россиянин Александр Феклистов, исполнявший одну из главных ролей в известном сериале "Сваты" сказал о том, что покинул страну-агрессору РФ. После того, как Феклистов публично выступил против кровавой войны в Украине, которую начала его страна, спектакли с его участием начали массово отменять.

Некоторое время после начала полномасштабной войны Феклистов еще оставался в Москве, считая, что они со зрителем нужны друг другу. Однако не перенес массовых отмен и уехал жить в Испанию и сейчас нет планов возвращаться в РФ. Об этом звезда сообщила во время интервью "И Грянул Грэм".

Также "Комментарии" писали о том, что российская певица уехала из страны . Российская знаменитость Альбина Джанабаева остановила пока собственную музыкальную карьеру на паузу и уехала в Испанию. Певица забрала с собой троих детей от российской звезды Валерия Меладзе, так и не сказавшего, как он оценивает полномасштабную войну России на территории Украины.

На своей странице в социальных сетях Джанабаева обнародовала кадры семейной фотосессии в Испании и можно заметить из сообщений звезды, что в этой стране она находится уже некоторое время.

