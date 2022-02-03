Наибольшее наращивание войск со времен Холодной войны: НАТО отреагировало на новое развертывание российских сил

Россия перебросила около 30 000 военных и современное оружие в Беларусь в последние дни, что является крупнейшим военным размещением Москвы в стране после окончания холодной войны. Такое заявление сделал в четверг, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Reuters.

Йенс Столтенберг - фото из открытых источников

Столтенберг сообщил журналистам в Брюсселе, что развертывание включало в себя силы специальных операций Спецназа, истребители СУ-35, ракеты "Искандер" двойного действия и системы противовоздушной обороны С-400.

"Все это будет сочетаться с ежегодными учениями ядерных сил России", — добавил Столтенберг.

Термин двойной способности, используемый Столтенбергом для ракет "Искандер", используется для описания оружия, предназначенного для ведения обычных и ядерных войск.

Как сообщали ранее "Комментарии", премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, какие виды оборонного вооружения может получить Украина. Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине разные виды ресурсов и предметы первой необходимости. Кроме того, в Варшаве хотят поддерживать украинцев военным вооружением.

Конкретные потребности Украины в оружии Матеуш Моравецкий обсудит на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с рабочим визитом 1 февраля. Отвечая на вопрос о том, какие виды оборонного вооружения Польша может передать Украине, он сказал следующее: "Боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы очень малой дальности Grom и разные типы беспилотников, также предназначенные для обороны".

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