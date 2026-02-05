Наказание Путина таки дает эффект: на Западе прямо указали на угрозу режиму диктатора

Западные санкции оказывают существенное давление на экономику России, однако их эффективность ограничена: Кремль всегда находит способы обходить ограничения. Такую оценку дал посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью The Guardian.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что, хотя перспективы вызывают определенный оптимизм, стабильность российской экономики долгосрочно остается под вопросом.

"Возможно, в течение 2026 года экономическая система РФ достигнет критической точки неустойчивости, ведь значительная часть ресурсов была направлена на военные нужды за счет гражданского сектора", — пояснил чиновник.

По словам О'Салливана, украинская сторона сообщила о росте производства Россией беспилотников и ракет вдвое по сравнению с январем 2025 года. В то же время, активность армии Путина негативно влияет на экономику: падают доходы от экспорта нефти, инфляция держится около 6%, а процентные ставки выросли до 16%.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году ЕС ввел 19 раундов санкций против Москвы, коснувшихся более 2700 физических и юридических лиц. Ограничения затрагивают торговлю в ключевых областях: энергетике, авиации, ИТ, предметах роскоши, потребительских товарах, бриллиантах и золоте.

Евросоюз активно работает над тем, чтобы другие государства не перепродавали товары и компоненты, которые могут использоваться в военных целях. О'Салливан отметил определенный успех в предотвращении прямого реэкспорта продукции через страны Центральной Азии, Кавказ, Турцию, Сербию, ОАЭ и частично Малайзию. Китай, добавил политик, остается исключением из-за своей тесной дружбы с Москвой.

Кроме того, ЕС успешно ограничил деятельность российского "теневого флота" — устаревших танкеров под неизвестным контролем, поставляющим нефть в Китай и Индию. К декабрю под санкции попали около 600 таких судов.

