Покарання Путіна таки дає ефект: на Заході прямо вказали на загрозу режиму диктатора

Західні санкції чинять суттєвий тиск на економіку Росії, проте їх ефективність обмежена: Кремль завжди знаходить способи обходити обмеження. Таку оцінку дав посланник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван в інтерв’ю The Guardian.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що хоч перспективи викликають певний оптимізм, стабільність російської економіки довгостроково залишається під питанням.

"Можливо, протягом 2026 року економічна система РФ досягне критичної точки нестійкості, адже значна частина ресурсів була спрямована на військові потреби за рахунок цивільного сектору", — пояснив чиновник.

За словами О’Саллівана, українська сторона повідомила про зростання виробництва Росією безпілотників і ракет удвічі порівняно з січнем 2025 року. Водночас активність армії Путіна негативно впливає на економіку: падають доходи від експорту нафти, інфляція тримається близько 6%, а процентні ставки зросли до 16%.

Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ЄС запровадив 19 раундів санкцій проти Москви, які торкнулися понад 2700 фізичних та юридичних осіб. Обмеження зачіпають торгівлю в ключових сферах: енергетиці, авіації, ІТ, предметах розкоші, споживчих товарах, діамантах та золоті.

Євросоюз активно працює над тим, щоб інші держави не перепродували товари та компоненти, що можуть використовуватися у військових цілях. О’Салліван відзначив певний успіх у запобіганні прямому реекспорту продукції через країни Центральної Азії, Кавказ, Туреччину, Сербію, ОАЕ та частково Малайзію. Китай, додав політик, залишається винятком через свою тісну дружбу з Москвою.

Крім того, ЄС успішно обмежив діяльність російського "тіньового флоту" — застарілих танкерів під невідомим контролем, які постачають нафту до Китаю та Індії. До грудня під санкції потрапили майже 600 таких суден.

Як вже писали "Коментарі", російська делегація прибула до Об’єднаних Арабських Еміратів, де 4–5 лютого заплановано проведення тристоронніх мирних переговорів. За словами доктора історії та філософії Юрія Фельштинського, Україна сьогодні перебуває під величезним тиском з боку країни-агресора. Кремль намагається змусити українську сторону піти на поступки та фактично капітулювати, використовуючи одночасно силовий тиск.