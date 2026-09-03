Наки поставил диагноз Путину, который многое объясняет: болезнь прогрессирует

Российский оппозиционный блоггер и политолог Майкл Наки подверг резкой критике последние публичные заявления Владимира Путина. По его мнению, российский диктатор все больше отдаляется от реальности, а его попытки продемонстрировать успехи России на фронте, напротив, свидетельствуют о его личных проблемах, в том числе со здоровьем.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Наки прокомментировал выступление Путина перед журналистами в Бишкеке. По словам политолога, глава Кремля затруднился назвать убедительных результатов российской армии, а его объяснения ситуации на фронте выглядели все менее логичными. Особое внимание Наки обратил на заявления Путина о боевых действиях в Сумском направлении. Он иронически отметил, что даже из приведенных российским президентом данных не следует заявленному им успеху.

" Путин решил развеять сомнения в своей адекватности и российских успехах и вышел к журналистам в Бишкеке. Только вот проблема: подтвердил он ровно обратное. Никаких настоящих успехов на фронте он назвать не сумел. Он живет в совершенно выдуманном мире и, пожалуй, вытащить его оттуда невозможно без повешения", — указывает Наки.

По мнению Наки, война для Путина превратилась в процесс, который сложно завершить из-за вопроса о ее причинах и последствиях. Политолог считает, что российское руководство за годы войны так и не смогло убедительно объяснить обществу, ради чего оно было начато.

В то же время Наки подчеркнул, что у Путина еще есть возможность остановить войну и сохранить власть. Политолог предположил, что продолжение боевых действий и последующее истощение России может увеличить риски для самого российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объявил ультиматум Путину для встречи и связал это с войной в Украине.