Накі поставив діагноз Путіну, який багато чого пояснює: хвороба прогресує

Російський опозиційний блогер і політолог Майкл Накі різко розкритикував останні публічні заяви Володимира Путіна. На його думку, російський диктатор дедалі більше віддаляється від реальності, а його спроби продемонструвати успіхи Росії на фронті, навпаки, свідчать про його особисті проблеми, зокрема зі здоров’ям.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Накі прокоментував виступ Путіна перед журналістами у Бішкеку. За словами політолога, глава Кремля не зміг назвати переконливих результатів російської армії, а його пояснення ситуації на фронті виглядали дедалі менш логічними. Особливу увагу Накі звернув на заяви Путіна про бойові дії на Сумському напрямку. Він іронічно зазначив, що навіть з наведених російським президентом даних не випливає заявленого ним успіху.

"Путін вирішив розвіяти сумніви у своїй адекватності та у російських успіхах і вийшов до журналістів у Бішкеку. Тільки ось проблема: підтвердив він рівно протилежне. Жодних справжніх успіхів на фронті він назвати не зумів.. Він живе в абсолютно вигаданому світі і, мабуть, витягнути його звідти неможливо без повішення", — вказує Накі.

На думку Накі, війна для Путіна перетворилася на процес, який складно завершити через питання про її причини та наслідки. Політолог вважає, що російське керівництво за роки війни так і не змогло переконливо пояснити суспільству, заради чого вона була розпочата.

Водночас Накі наголосив, що Путін ще має можливість зупинити війну та зберегти владу. Політолог припустив, що продовження бойових дій і подальше виснаження Росії можуть збільшити ризики для самого російського диктатора.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп оголосив ультиматум Путіну для зустрічі та пов’язав це з війною в Україні.