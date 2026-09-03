Накі поставив діагноз Путіну, який багато чого пояснює: хвороба прогресує

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Slava Kot
Російський опозиційний блогер і політолог Майкл Накі різко розкритикував останні публічні заяви Володимира Путіна. На його думку, російський диктатор дедалі більше віддаляється від реальності, а його спроби продемонструвати успіхи Росії на фронті, навпаки, свідчать про його особисті проблеми, зокрема зі здоров’ям.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Накі прокоментував виступ Путіна перед журналістами у Бішкеку. За словами політолога, глава Кремля не зміг назвати переконливих результатів російської армії, а його пояснення ситуації на фронті виглядали дедалі менш логічними. Особливу увагу Накі звернув на заяви Путіна про бойові дії на Сумському напрямку. Він іронічно зазначив, що навіть з наведених російським президентом даних не випливає заявленого ним успіху.
На думку Накі, війна для Путіна перетворилася на процес, який складно завершити через питання про її причини та наслідки. Політолог вважає, що російське керівництво за роки війни так і не змогло переконливо пояснити суспільству, заради чого вона була розпочата.
Водночас Накі наголосив, що Путін ще має можливість зупинити війну та зберегти владу. Політолог припустив, що продовження бойових дій і подальше виснаження Росії можуть збільшити ризики для самого російського диктатора.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп оголосив ультиматум Путіну для зустрічі та пов’язав це з війною в Україні.