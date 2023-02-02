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"Нам снова угрожают немецкими танками": Путин заявил о "последователях Гитлера"

Путин истерит из-за Leopard для Украины

сегодня, 17:48
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент Владимир Путин лично прокомментировал поставки танков Leopard для ВСУ. В своем новом выступлении он заявил о "последователях Гитлера", которые будут воевать с РФ. Соответствующее заявление он сделал во время годовщины второй мировой войны, пишут российские СМИ.

"Нам снова угрожают немецкими танками": Путин заявил о "последователях Гитлера"

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых изображены кресты", — сказал Путин.


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Глава Кремля увидел "угрозу" для своей страны и заявил, что Россия якобы снова и снова должна давать отпор "агрессии коллективного Запада".

"И снова собираются воевать с Россией на земле Украины руками последователей Гитлера, руками бандеровцев", – с истерикой заявил Путин.

Кроме этого, он заверил, что России якобы есть чем ответить.

"Мы свои танки к их границам не присылаем, но нам есть чем ответить",- заявил Путин в Волгограде, реагируя на передачу "Леопардов" ВСУ

Также российский президент пафосно заявил, что у России до сих пор есть много друзей по всему миру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин готовит условия для эскалации в северо-восточных районах Украины . В Кремле снова пытаются воспользоваться тактикой растяжения украинских сил обороны. Именно поэтому в своих публичных заявлениях президент России Владимир Путин намекнул, что российские войска могут попытаться провести рейд в северо-восточные районы Украины. Москва пытается продолжить информационные операции и прижать украинские силы к северным приграничным районам. Аналитики обращают внимание, что Путин провел совещание 1 февраля, чтобы обсудить возобновление жилищной инфраструктуры в оккупированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрела. Он заявил, что прекратить обстрел должен Минобороны РФ.


 




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Источник: https://t.me/rian_ru/192923
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