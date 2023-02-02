"Нам снова угрожают немецкими танками": Путин заявил о "последователях Гитлера"

Российский президент Владимир Путин лично прокомментировал поставки танков Leopard для ВСУ. В своем новом выступлении он заявил о "последователях Гитлера", которые будут воевать с РФ. Соответствующее заявление он сделал во время годовщины второй мировой войны, пишут российские СМИ. Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых изображены кресты", — сказал Путин.

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Глава Кремля увидел "угрозу" для своей страны и заявил, что Россия якобы снова и снова должна давать отпор "агрессии коллективного Запада".

"И снова собираются воевать с Россией на земле Украины руками последователей Гитлера, руками бандеровцев", – с истерикой заявил Путин.

Кроме этого, он заверил, что России якобы есть чем ответить.

"Мы свои танки к их границам не присылаем, но нам есть чем ответить",- заявил Путин в Волгограде, реагируя на передачу "Леопардов" ВСУ

Также российский президент пафосно заявил, что у России до сих пор есть много друзей по всему миру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин готовит условия для эскалации в северо-восточных районах Украины . В Кремле снова пытаются воспользоваться тактикой растяжения украинских сил обороны. Именно поэтому в своих публичных заявлениях президент России Владимир Путин намекнул, что российские войска могут попытаться провести рейд в северо-восточные районы Украины. Москва пытается продолжить информационные операции и прижать украинские силы к северным приграничным районам. Аналитики обращают внимание, что Путин провел совещание 1 февраля, чтобы обсудить возобновление жилищной инфраструктуры в оккупированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрела. Он заявил, что прекратить обстрел должен Минобороны РФ.



