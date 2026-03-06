logo

Россия "Нам страшно, что делать?": атака БПЛА по сверхважным объектам повлекла за собой тотальный хаос и панику в России
"Нам страшно, что делать?": атака БПЛА по сверхважным объектам повлекла за собой тотальный хаос и панику в России

В Краснодарском крае беспилотники ударили по подстанциям "Кубанская" и "Островская", повлекшие пожар и повреждения во время модернизации

6 марта 2026, 11:55
Клименко Елена

В пятницу, 6 марта, Краснодарский край России стал ареной атаки беспилотников. Первой целью стала подстанция "Кубанская" в Абинском районе. Местные жители сообщают, что сирены предупреждения не сработали до момента взрывов, а некоторые районы вообще остались без сигналов тревоги.

"Нам страшно, что делать?": атака БПЛА по сверхважным объектам повлекла за собой тотальный хаос и панику в России

Фото: скриншот

По данным телеграмм-канала Exilenova, атака вызвала пожар на площади около 120 квадратных метров и ранения двух человек. Местные власти уточнили, что обломки беспилотников упали на территорию подстанции 500 кВ "Кубанская" в хуторе Бережной, что и стало причиной возгорания. Этот объект является важным элементом магистральных линий электропередач и обеспечивает снабжение электроэнергией в направлении стратегически важного порта Тамань.  

Местные жители сообщают о более четырех мощных взрывах. Глава Абинского района Илья Биушкин принял решение отменить занятия во всех школах, детских садах и заведениях культуры на время ликвидации последствий. Он также призвал жителей воздержаться от поездок и передвижений в районе, ведь обломки беспилотников упали даже на два многоэтажных дома.  

Этой же ночью произошла еще одна атака – на подстанцию "Островска" напряжением 330 кВ. Данные спутникового мониторинга NASA подтверждают точку возгорания в этом районе. Оба инцидента привлекли внимание региональных и федеральных служб из-за потенциальных угроз для энергетической инфраструктуры и безопасности населения.

Как уже писали "Комментарии", представитель российского диктатора Дмитрий Песков убежден, что на украинской стороне лежит ответственность за результат переговоров с Россией.



