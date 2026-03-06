logo_ukra

Головна Новини Світ Росія "Нам страшно, что делать?": атака БПЛА по надважливих об'єктах спричинила тотальний хаос і паніку у Росії
"Нам страшно, что делать?": атака БПЛА по надважливих об'єктах спричинила тотальний хаос і паніку у Росії

У Краснодарському краї безпілотники вдарили по підстанціях "Кубанська" та "Островська", спричинивши пожежу й пошкодження під час модернізації

6 березня 2026, 11:55
У п’ятницю, 6 березня, Краснодарський край Росії став ареною атаки безпілотників. Першою ціллю стала підстанція "Кубанська" в Абинському районі. Місцеві жителі повідомляють, що сирени попередження не спрацювали до моменту вибухів, а деякі райони й узагалі залишилися без сигналів тривоги.

"Нам страшно, что делать?": атака БПЛА по надважливих об'єктах спричинила тотальний хаос і паніку у Росії

За даними телеграм-каналу Exilenova+, атака спричинила пожежу на площі близько 120 квадратних метрів і поранення двох людей. Місцева влада уточнила, що уламки безпілотників впали на територію підстанції 500 кВ "Кубанська" у хуторі Бережний, що й стало причиною займання. Цей об’єкт є важливим елементом магістральних ліній електропередач і забезпечує постачання електроенергії в напрямку стратегічно важливого порту Тамань. 

Місцеві жителі повідомляють про понад чотири потужні вибухи. Голова Абинського району Ілья Биушкин ухвалив рішення скасувати заняття у всіх школах, дитячих садках та закладах культури на час ліквідації наслідків. Він також закликав мешканців утриматися від поїздок та пересувань у районі, адже уламки безпілотників впали навіть на два багатоповерхові будинки. 

Цієї ж ночі відбулася ще одна атака – на підстанцію "Островська" напругою 330 кВ. Дані супутникового моніторингу NASA підтверджують точку займання саме у цьому районі. Обидва інциденти привернули увагу регіональних та федеральних служб через потенційні загрози для енергетичної інфраструктури та безпеки населення.

Як вже писали "Коментарі", речник російського диктатора Дмитро Пєсков переконаний, що на українській стороні лежить відповідальність за результат перемовин з Росією.  



