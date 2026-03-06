"Нам страшно, что делать?": атака БПЛА по надважливих об'єктах спричинила тотальний хаос і паніку у Росії

У п’ятницю, 6 березня, Краснодарський край Росії став ареною атаки безпілотників. Першою ціллю стала підстанція "Кубанська" в Абинському районі. Місцеві жителі повідомляють, що сирени попередження не спрацювали до моменту вибухів, а деякі райони й узагалі залишилися без сигналів тривоги.

Фото: скріншот

За даними телеграм-каналу Exilenova+, атака спричинила пожежу на площі близько 120 квадратних метрів і поранення двох людей. Місцева влада уточнила, що уламки безпілотників впали на територію підстанції 500 кВ "Кубанська" у хуторі Бережний, що й стало причиною займання. Цей об’єкт є важливим елементом магістральних ліній електропередач і забезпечує постачання електроенергії в напрямку стратегічно важливого порту Тамань.

Місцеві жителі повідомляють про понад чотири потужні вибухи. Голова Абинського району Ілья Биушкин ухвалив рішення скасувати заняття у всіх школах, дитячих садках та закладах культури на час ліквідації наслідків. Він також закликав мешканців утриматися від поїздок та пересувань у районі, адже уламки безпілотників впали навіть на два багатоповерхові будинки.

Цієї ж ночі відбулася ще одна атака – на підстанцію "Островська" напругою 330 кВ. Дані супутникового моніторингу NASA підтверджують точку займання саме у цьому районі. Обидва інциденти привернули увагу регіональних та федеральних служб через потенційні загрози для енергетичної інфраструктури та безпеки населення.

