Российские власти обнародовали масштабные планы по развитию автопрома, пообещав за 10 лет практически полностью вытеснить иностранные автомобили с рынка. Правительство РФ рассчитывает поднять годовое производство до рекордных 2,8 миллиона машин, несмотря на то, что в настоящее время заводы из-за санкций и выхода мировых брендов не загружены даже наполовину.

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Текущие объемы выпуска машин в России почти вдвое меньше довоенных показателей, однако чиновники декларируют намерение вывести производство на исторический максимум. Согласно целевому сценарию обновленной стратегии развития до 2035 года, внутренние мощности должны обеспечивать львиную долю спроса.

"Планируется довести долю российской продукции на внутреннем рынке до 80%, — объявил первый премьер РФ Денис Мантуров. — Остальные оставляем за импортом для поддержки конкуренции и вариативности спроса".

Для реализации этого плана нужно нарастить производство в 3,5 раза по сравнению с кризисным 2025 годом, когда с конвейеров сошло только 673 тысяч легковушек. Чиновник уверяет, что техническая база для этого есть, ведь существующие заводы способны выдавать более 3 миллионов единиц транспорта в год.

"Ключевая задача – максимально скачать их, – подчеркнул российский чиновник. – Для легкового сегмента ориентир – не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год".

Однако аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка отмечают, что имеющиеся конвейеры простаивают, а по итогам прошлого года уровень загрузки более 50% смог продемонстрировать только китайский бренд Haval. Страна-агрессор никогда в истории не выпускала такого количества машин, а почти все текущие "российские" проекты являются лишь попыткой локализовать китайские модели.

"Аналитики сходятся во мнении, что продаж выше 2 миллионов легковых автомобилей рынок в течение ближайших пяти лет не увидит, — констатирует профильный эксперт. — Даже если 80% из них будут выпущены в России, до озвученных цифр очень далеко".

Он также добавил, что собирать китайские автомобили в РФ экономически невыгодно, поскольку в самом Китае производство стоит дешевле. Заставить покупателя выбирать более дорогой внутренний аналог власти удается исключительно административным путем — из-за регулярного повышения утилизационного сбора.

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