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Наполеонівські плани Кремля: у РФ обіцяють за 10 років прибрати іноземні автомобілі

Залежність від Китаю та штучні мита: у Москві анонсували небачене в історії зростання виробництва авто

31 серпня 2026, 19:33
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Недилько Ксения

Російська влада оприлюднила масштабні плани з розвитку автопрому, пообіцявши за 10 років практично повністю витіснити іноземні автомобілі з ринку. Уряд РФ розраховує підняти річне виробництво до рекордних 2,8 мільйона машин, попри те, що наразі заводи через санкції та вихід світових брендів не завантажені навіть наполовину.

Наполеонівські плани Кремля: у РФ обіцяють за 10 років прибрати іноземні автомобілі

Ілюстративне фото

Поточні обсяги випуску машин у Росії майже вдвічі менші за довоєнні показники, проте урядовці декларують намір вивести виробництво на історичний максимум. Згідно з цільовим сценарієм оновленої стратегії розвитку до 2035 року, внутрішні потужності мають забезпечувати левову частку попиту.

"Планується довести частку російської продукції на внутрішньому ринку до 80%, — оголосив перший вицепрем'єр РФ Денис Мантуров. — Решту залишаємо за імпортом для підтримки конкуренції та варіативності попиту".

Для реалізації цього плану потрібно наростити виробництво у 3,5 раза порівняно з кризовим 2025 роком, коли з конвеєрів зійшло лише 673 тисячі легковиків. Чиновник запевняє, що технічна база для цього є, адже наявні заводи спроможні видавати понад 3 мільйони одиниць транспорту на рік.

"Ключове завдання — максимально завантажити їх, — підкреслив російський посадовець. — Для легкового сегмента орієнтир — не менше 500 тисяч автомобілів на одну платформу на рік".

Проте аналітики Центру економічного прогнозування Газпромбанку зазначають, що наявні конвеєри простоюють, а за підсумками минулого року рівень завантаження понад 50% спромігся продемонструвати лише китайський бренд Haval. Країна-агресор ніколи в історії не випускала такої кількості машин, а майже всі поточні "російські" проєкти є лише спробою локалізувати китайські моделі.

"Аналітики сходяться на думці, що продажів вище 2 мільйонів легкових авто ринок протягом найближчих п'яти років не побачить, — констатує профільний експерт. — Навіть якщо 80% із них буде випущено в Росії, до озвучених цифр дуже далеко".

Він також додав, що збирати китайські авто у РФ економічно невигідно, оскільки у самому Китаї виробництво коштує дешевше. Змусити покупця обирати дорожчий внутрішній аналог владі вдається виключно адміністративним шляхом — через регулярне підвищення утилізаційного збору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, які автомобілі найчастіше реєстрували в Україні у 2026 році. Яку частину ринку займають бензин, дизель, гібриди та електромобілі.



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